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墜落天使債券有實力 蹲得深跳更高、絕佳買點到

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
Fallen Angel 遇黑天鵝，蹲得深跳得更高。（資料來源: Bloomberg
Fallen Angel 遇黑天鵝，蹲得深跳得更高。（資料來源: Bloomberg

台新投信表示，Fallen Angel Bonds （墜落天使債券）專指原來為投資級債（IG），後來遭到降評為非投資等級債(HY)，當IG將要被降評為HY時，許多IG投資人會在降評前先行拋售，導致債券遭超賣，根據歷史經驗，在真正降評前債券價格約有8%的跌幅，但在降評後平均約6個月價格將完全回復。由於Fallen Angel 債券具有「在超賣的狀況買在低點」及「高品質債券」二大優勢，當遇黑天鵝事件而重挫時，後市反彈幅度也更大。今年6月來，Fallen Angel 非投等債指數受Fed急速升息衝擊，已大幅修正逾16%，後市漲升行情可期，目前正是絕佳買點。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，投資等級債與非投資等級債的劃分從BBB-/BB+分開，也形成兩個不同的市場，完全是不同發行者與投資者。Fallen Angel 債券有90%信評落在BB(非投等債的最高信評)，相較於一般高收益債僅有52%BB比例，體質更為穩健，而且通常Fallen Angel 債券會留在BB這個區間，主要因為其本為投資級債，體質上擁有較佳的財務資本結構，可以用較長期且便宜的融資模式，因此，後市亦較容易獲得升評機會，一旦具有升評契機，將帶動價格大幅上揚。可以說，投資Fallen Angel 債券，等於是折價買一個優質的債券，享有最甜美的收益。

李怡慧表示，據歷史經驗來看，Fallen Angel 債券遇到黑天鵝事件下挫時，後市價格反彈幅度可觀。如2008年12月遇金融海嘯時，最大跌幅達31.2%，但12個月後大幅反彈77.5%；2016年1月遇到能源危機時，最大跌幅達9.4%，但12個月後大幅反彈32.5%；2020年3月遇到新冠肺炎疫情時，最大跌幅達16.6%，但12個月後收復跌幅，反彈幅度達18.3%。

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