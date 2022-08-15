紮根科學迎接永續 國科會：著力於淨零科技基礎研究

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
「勵進研究船」船長黃久倖(右)向蔡總統、國科會主委吳政忠介紹勵進號研究船。（圖／國科會提供）
「勵進研究船」船長黃久倖(右)向蔡總統、國科會主委吳政忠介紹勵進號研究船。（圖／國科會提供）

國科會今（15）日於基隆港舉辦「基礎科學促進永續發展國際年 IYBSSD—台灣系列推廣活動」啟動典禮，總統蔡英文親臨到場祝福。國科會主委吳政忠表示，2050年淨零排碳是項嚴峻挑戰，以目前科技幾乎是無法達標，未來國科會著力於淨零科技的基礎研究，並且往下紮根，也將科研成果轉給中下游發展。

蔡總統今日為啟動典禮鳴笛啟航，揭開整年度的活動序幕。國科會表示，台灣系列推廣活動以「扎根科學，永續如灣」為意旨，促進民眾瞭解基礎科學與永續發展密不可分的關聯，也向世界展現台灣在基礎科學、科學傳播與永續發展的卓越成就與努力。

聯合國教科文組織（UNESCO）為了強調展現基礎科學對實現永續發展目標的重要性以及貢獻，選定2022年7月到2023年6月為基礎科學促進永續發展國際年（International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD 2022），並邀請各國透過發起多元活動共同響應。全球共有26 個國際科教組織聯合提案，並獲得超過80 個學術及科研中心的支持。台灣由國科會發起國內響應並慶祝 IYBSSD 活動，期盼各界人士和組織能共襄盛舉，重視基礎科學在全球快速變遷的社會中，實現永續發展目標所扮演的角色，並深化全民科學思維及素養。

吳政忠致詞表示，台灣要走向2030創新、包容、永續的願景，以及2050淨零轉型的目標，需要有紮實的基礎研究成果為基底。國科會長期支持基礎研究，在氣候變遷、災害防救、生物多樣性、海洋永續等，已累積相當豐碩的成果。他表示，科學要走進社會人群，讓全民有感，國科會將持續積極推動基礎研究發展，透過跨部會協力，把研究成果回饋社會，也讓全球看見臺灣豐沛的基礎科學能量。

蔡總統致詞時表示，全民參與基礎科學是政府的目標，希望透過各種活動，讓學校師生和社會大眾，多加認識基礎科學研究，也為台灣的永續發展，貢獻一份力量。蔡總統說，台灣已準備好跟更多國家，在科學領域和永續發展議題上，有更密切的交流合作。

國科會表示，台灣系列推廣活動涵蓋四大核心主題：一、科學平權：增加科學參與的包容性；二、科學啟蒙：科學教育扎根，重視科學人才培育；三、全民參與：全民共創及共享科學成果；四、國際連結：台灣與國際堅強的夥伴關係。

願景 蔡英文

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