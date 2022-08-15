我國正式接任聯合國外圍國際組織AFACT常設秘書處 2023年主辦AFACT

隨著疫情加速全球數位經濟發展，數位交流成為國際推動經濟的新模式。在日本、印度、泰國等印太地區國家的支持下，我國再度爭取到聯合國重要外圍國際組織-亞太貿易便捷化與電子商務理事會（Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business, 簡稱AFACT）常設秘書處，今（15）日設立於財團法人資訊工業策進會（資策會）的臺灣AFACT常設秘書處正式啟動，由資策會執行長卓政宏擔任我國AFACT國家代表暨論壇主席，未來亦將有助於強化臺灣數位經濟貿易，以更積極的行動參與全球制訂相關資訊標準的國際活動。

由資策會、商研院共同執行的「打造亞太數位經濟共同體」國際論壇，集結印太地區國際專家學者共同參與，邀請印太地區的聯合國UN/CEFACT副主席Mr. Tahseen Ahmad Khan、聯合國UN/CEFACT 觀光旅遊組召集人Mr. Sachin Mehta、曾受命代表聯合國UNECE及ISO等國際民間組織談判的亞太意見領袖鈴木耀夫，以及臺灣數位發展部準部長唐鳳、商研院董事長許添財等貴賓與會，除了探討各國在數據跨境交流的挑戰與新契機外，也恭賀臺灣接任AFACT常設秘書處的重責大任。

近年臺灣積極參與AFACT及聯合國貿易便捷化與電子商務組織（United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business，簡稱UN/CEFACT），共同推展數位貿易、貿易流程簡化及數據交換標準等相關國際事務，在七月AFACT期中理事會，設立於資策會的AFACT常設秘書處說明臺灣對國際社會的長期的具體貢獻，深獲會員國肯定，我國也獲選擔任明年AFACT主辦方，AFACT國家代表暨論壇主席卓政宏表示，AFACT自1990年代初成立以來，臺灣一直是該組織的成員國，未來將持續積極參與AFACT與聯合國UN/CEFACT與聯合國事務接軌。

卓政宏也提到，國際數位互動的關鍵就是跨境數據交流，數據的生成、流動與應用，將形成跨越國界的全球潮流，從近年美、日、新、紐等多國相互洽簽締結的數位經濟協議；WTO推動的「電子商務共同聲明」，及去年九月我國正式提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）中「關務行政及貿易便捷化」和「電子商務」，皆與國際數位經貿規則的內容相呼應；故「打造亞太數位經濟共同體」國際論壇，聚焦在數據跨境的公益（Altruism, A）、產業（Industry, I）及治理（Governance, G）三個面向進行討論，探討跨境數據的國際治理框架外，列舉由雙、多邊運動數據公益、跨境供應鏈碳稅與碳盤查數據透明度，以及多國智慧交通旅運數據等應用。

受邀出席的準數位發展部長唐鳳進一步指出，數位發展部成立後有三大期待：（1）建構數位服務跨域協力典範，增進政府效能與韌性運作；（2）完備數據公益生態制度及應用，拓展個人資料自主運用範疇；（3）促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展，落實智慧國家願景，將數據治理應用於更大的範疇。以期透過數位貿易及數位經濟的發展，促進商業及公益應用的目標，這些都與AFACT及UN/CEFACT等國際組織的願景一致。藉由數據跨境流通，開創「主動利他、共創共好」的無限可能性。

商研院董事長許添財也說，我國多位專家長期參與在AFACT與UN/CEFACT的Travel/Tourism Domain工作小組下，包括參與發展永續觀光的數位資訊應用的綠皮書、白皮書等計畫。在全球多變的數位浪潮，臺灣在數位經濟貿易中，利基我國的強韌的商業實力一定可以嶄露光彩。

已成立35年的UN/CEFACT是聯合國推動全球資訊標準與電子商務最重要的機構，聯合國UN/CEFACT副主席Mr. Tahseen Ahmad Khan在致詞時表示，長期協同亞太地區的AFACT的相關工作小組，發展永續觀光、電子商務、電子資料交換等相關技術及應用，並針對相關產業的線上數據交換等創新科技服務模式，陸續提出相關建議或報告，亦顯現AFACT 是聯合國UN/CEFACT重要國際合作組織。

UN/CEFACT永續觀光商業標準白皮書計畫主持人戴東華於論壇中提到，現今AirBnB、Agoda等線上旅行社蓬勃發展，乃墊基於商會組織Open Travel Alliance從1999年就開始訂定飯店業的 API（應用程式介面）數據交換標準。但旅遊業領域十分廣泛，如餐廳、體驗行程、旅行團、景點等都尚未有 API 的標準；若UN/CEFACT與AFACT能在「旅遊資料的標準化」上有更多元的合作，並作為提倡觀光旅遊業數據交換標準化的單位，將有助於全世界的旅遊業者們能夠互相串接，也可為臺灣旅遊帶來更多新契機。

臺灣今年再度爭取到AFACT常設秘書處，並擔任明年AFACT 2023的主辦方，將以更積極的行動直接與間接方式參與全球制訂相關資訊標準的國際活動，未來與各國將有更多永續發展目標的合作，攜手促進數位經濟時代下的貿易便捷化。