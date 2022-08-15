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接見美國聯邦參議員 蔡總統盼簽署避免雙重課稅協定

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡英文總統今（15）日上午接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪問團。圖／總統府官網
蔡英文總統今（15）日上午接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪問團。圖／總統府官網

蔡總統今（15）日接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪問團時表示，台灣和美國是共享民主自由價值的堅定夥伴，希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定；也希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈。並盼未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基。

蔡總統表示，台灣和美國一直是共享民主自由價值的堅定夥伴，希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定。面對全球威權主義的擴張，台灣也希望和共享民主價值的國際友人，深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈。

她指出，今年6月底，台灣和美國舉辦「台美21世紀貿易倡議」的首場會談。期待透過這個堅實的平台，繼續深化台美經貿關係，在共享的價值基礎上，和美國洽簽高標準的貿易協定。

蔡總統說，台灣在半導體產業有長期的發展累積，樂意積極在美國投資布局。很高興看到美國跨黨派支持的《晶片法》已完成立法，相信會為台灣的半導體業者，提供更多前往美國投資的誘因。

蔡總統表示，也希望未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基。

馬基主席說，他對台美之間的緊密關係深信不疑，也相信台美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長。他表示，在全球的科技及製造業，尤其是半導體產業，台灣是領頭羊。當台灣的專業及領導作為能夠在世界上受到矚目，全世界都能夠因而受益。

訪團成員尚包括聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）、羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）等，由外交部長吳釗燮以及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見蔡總統，國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

美國在台協會 半導體

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