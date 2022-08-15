夏月電價提前 曾文生：台灣一定會走上這條路

今年台灣夏季用電再創新高，經濟部次長兼台電代理董事長曾文生於網路節目《震傳媒》受訪表示，台電期待夏月電價提前實施，並強調「台灣一定會走上這條路」，但還是要交由電價審議委員會討論。

曾文生表示，今年夏季用電量最高峰是7月22日的4,070萬瓩，除了因為天氣炎熱，更是因為經濟情勢大好，台電也努力說服廠商將產能安排到用電尖峰的正中午，不僅可用大量的太陽光電來發電，也比較符合公司作業時間。

然而，克服了夏季用電尖峰，曾文生說，極端氣候下4月就可能會出現高溫，同時也是發電機組大修尚未回歸時間，反而會造成用電吃緊；因此台電去年就已評估過夏月電價是否提前至5月就開跑。

他補充，如果讓夏季電價往前走，那電價價差就會變高，工商業尖峰減少用電的動機就會更強，認為未來時間電價的效果會越來越強，也將成為未來趨勢。

另外，曾文生表示，2025年原先規劃再生能源要達20%，但隨著併網時程及用電量超乎預期，至少要等到2026年才能達標。2025年在燃煤用量無法增加，會增加的是天然氣，目前大潭、興達電廠等地的天然氣發電量總和約占全台四分之一，待未來各設備陸續上線。

而在中共解放軍於台灣周遭進行軍演，外界也開始擔心台灣大量使用天然氣，但天然氣安全存量是否充足？曾文生回應，共軍演習期間不論是石油、煤炭還是天然氣補給船，都有如常進來台灣完成靠卸作業。

曾文生說，台灣目前天然氣安全存量為十至11天，目前天然氣用量逐年增長，且要多增加一天的安全存量就要多增加一個儲槽，所以無論是觀塘第三天然氣接收站、協和第四天然氣接收站、台中港擴建（五接）或是麥寮港接收站（六接）都必須增加儲槽。