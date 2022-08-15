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抗通膨！零工經濟當道 1111外包網接案方年增16%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

通膨！零工經濟當道。1111人力銀行公關總監陳尹柔今（15）日表示，後疫情時代下，自由工作者積極找尋案件外，也有不少上班族開始跨入外包市場，透過兼差的方式為自己增加業外收入，1111外包網目前人才數高達181,663位，且8月的新增會員數和去年同期相較，明顯成長16%，足見為了抵抗通膨，已經有愈來愈多人想盡辦法開源來充實荷包。

日前有名已經考上教師證的社會新鮮人在社群論壇發文表示，由於改變心意不想從事教學工作，決定以接案方式收學生，自己獨自弄了個小工作室教音樂，目前暑假旺季學生不少，收入也達到8萬元，卻一直不被家人諒解，質疑為何不從事教職，又一直被潑冷水接案很不穩定之類的話，覺得人生好難。

此文一出紛紛釣出網友回應「這已經達到錢多事少離家近的兩項了」、「音樂老師名聲做起來學生自然會一直來，學校老師可以之後再去應該也沒關係」、「自己接案也算是小創業了，不用在意別人的眼光」，不過也有網友直言，要原Po思考現實面「自己接案要盡量多賺一點，而且好的正職有三節、年終、調薪、加班費、退休金跟升遷等等」。

根據1111外包網( https://case.1111.com.tw/ )資料庫顯示，目前每天業者發出的案件量高達5,000多筆，需求的形式不一，包括資訊網路類、程式類、資訊硬體類、影音多媒體類、美術及工業設計類、行銷企劃類、文字語言類、勞務類及其他類，有接案需求的會員可以直接提案進行媒合。

且1111外包網是完全免費的媒合平台，接案、發案都不收取任何費用，有接案需求的人登入成為會員，只要填妥履歷自我介紹並上傳相關作品，就能快速開啟接案模式為自己加薪。

陳尹柔表示，1111外包網的會員履歷，需詳述接案身份、工作年資及信用等級的評比機制，來供案主參考，同時為保障雙方權益，更免費提供各式合約範本可供下載，是自由工作者搶賺零工經濟最實用的接案平台。

通膨 履歷 加班費

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