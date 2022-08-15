快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

獨／小資看過來！證交所宣布：盤中零股撮合時間「縮至1分鐘」

家事移工雇主片面降薪資至2萬 最重可罰30萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

月薪調升至2萬元，勞動部提醒，若雇主先前已約定給家事移工2萬元以上，不可片面調降為2萬元，否則除須負民事責任外，可開罰雇主6萬至30萬元，更可廢止聘僱許可

勞動部已宣布家事移工薪資調至2萬元。不過對於先前部分雇主已同意家事移工調薪至2萬元以上，勞動部提醒，不可因此片面將家事移工薪資調降為2萬元，否則除須負民事賠償責任、處6萬至30萬元罰鍰外，最重可廢止聘僱許可。

國內家事移工薪資睽違七年調漲，勞動部日前已拍板家事移工薪資即起調升至2萬元，新引進及期滿轉換雇主的移工皆適用。過去一段時間，因新冠肺炎疫情邊境管制導致大缺工，致國內家事移工轉換雇主時，出現坐地喊價現象，例如台北市更傳出家事移工薪資達2.8萬元，而超出2萬元更是普遍現象。

勞動部勞動力發展署副組長莊國良表示，隨著勞動部拍板家事移工月薪調至2萬，可能有部分雇主以此為理由，逕自將家事移工月薪降為2萬元，此舉已經違法。

莊國良表示，對於已在台灣工作、完成勞動契約簽訂的家事移工，雇主若要變更薪資，須經由勞資協商約定。若雇主片面調降家事移工薪資，就是薪資未全額給付，家事移工可提出申訴。

莊國良提醒，雇主若違法，除了必須負起民事的損害賠償責任外，若查明屬實，勞動部也可以依照雇主聘僱外國人許可及管理辦法中的薪資未全額給，可開罰雇主6萬至30萬元，最重可廢止聘僱許可。

移工 薪資 勞動部

延伸閱讀

移民署堵非洲豬瘟 3移工來台因1條火腿腸計劃被打亂

攜非洲豬瘟疫區火腿腸挨罰 移工20萬不繳被拒入境

新竹旅館爆命案 菲籍移工因口角活活掐死女友

梨山疑不肖移工盜獵 果園狗誤中陷阱致斷腳

相關新聞

國泰全球品牌50 ETF 受惠下半年消費回溫利多

美國消費者物價指數（CPI）7月年增率下滑，由6月的9.1%高點降至8.5%，優於預期，通貨膨脹降溫訊息讓投資人備感振奮...

夏月電價提前 曾文生：台灣一定會走上這條路

今年台灣夏季用電再創新高，經濟部次長兼台電代理董事長曾文生於網路節目《震傳媒》受訪表示，台電期待夏月電價提前實施，並強調...

美國CPI降 法人分析聚焦科技龍頭、金融巨擘、精品消費利多

近期經濟數據聚焦於通膨，美國7月消費者物價指數(CPI)由6月的9.1%高點降至8.5%，優於預期，通貨膨脹降溫訊息讓投...

藥品及醫用化學製品製造業產值 今年可望破千億元

經濟部今天公布的統計指出，因疫情影響推升需求，台灣藥品及醫用化學製品製造業產值，到110年達新台幣963億元，創歷年新高...

潤成投控調高資本額 市場推測與南山淨值有關

南山人壽半年報面臨淨值大幅縮水壓力，讓大股東潤成投資控股，悄悄調高資本額因應？根據經濟部商業司的資料顯示，潤成投控早在今...

獨／新一輪公益彩券發行遴選 中信銀今赴財政部口試

第五屆公益彩券發行機構遴選今天進行「口試」，尋求連莊的中信銀行今天下午將赴財政部接受甄選會委員的提問，結果將攸關中信銀能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。