家事移工雇主片面降薪資至2萬 最重可罰30萬元

月薪調升至2萬元，勞動部提醒，若雇主先前已約定給家事移工2萬元以上，不可片面調降為2萬元，否則除須負民事責任外，可開罰雇主6萬至30萬元，更可廢止聘僱許可

勞動部已宣布家事移工薪資調至2萬元。不過對於先前部分雇主已同意家事移工調薪至2萬元以上，勞動部提醒，不可因此片面將家事移工薪資調降為2萬元，否則除須負民事賠償責任、處6萬至30萬元罰鍰外，最重可廢止聘僱許可。

國內家事移工薪資睽違七年調漲，勞動部日前已拍板家事移工薪資即起調升至2萬元，新引進及期滿轉換雇主的移工皆適用。過去一段時間，因新冠肺炎疫情邊境管制導致大缺工，致國內家事移工轉換雇主時，出現坐地喊價現象，例如台北市更傳出家事移工薪資達2.8萬元，而超出2萬元更是普遍現象。

勞動部勞動力發展署副組長莊國良表示，隨著勞動部拍板家事移工月薪調至2萬，可能有部分雇主以此為理由，逕自將家事移工月薪降為2萬元，此舉已經違法。

莊國良表示，對於已在台灣工作、完成勞動契約簽訂的家事移工，雇主若要變更薪資，須經由勞資協商約定。若雇主片面調降家事移工薪資，就是薪資未全額給付，家事移工可提出申訴。

莊國良提醒，雇主若違法，除了必須負起民事的損害賠償責任外，若查明屬實，勞動部也可以依照雇主聘僱外國人許可及管理辦法中的薪資未全額給，可開罰雇主6萬至30萬元，最重可廢止聘僱許可。