久陽上半年稅後淨利1.15億元 EPS 1.45元

久陽精密（5011）第2季合併營收為11.67億元，較去年同期成長17.10%；累計上半年合併營收為23.19億元，較去年同期成長36.06%。上半年稅後淨利1.15億元，年增率171.24%；每股稅後盈餘1.45元。

久陽說，今年上半年因各國基建政策、俄烏戰爭等影響，全球鋼鐵市場供需吃緊，在接單部分，較去年同期成長7.56%，加上原物料、運費持續上漲，價格走高的狀況下，帶動螺絲本業成長。出貨部分，受惠於歐盟對大陸課徵反傾銷稅轉單效益陸續浮現，加上先前導入5G AIoT系統，優化產線稼動率、製程及包裝速度，使出貨順暢，同時配合集團聯合採購策略，降低原物料成本，上半年毛利率自去年3.9%一路攀升到今年的9.62%，較去年同期成長146.67%，上半年度整體表現亮眼。

久陽董事長孫正強表示，子公司榮福公司因設備升級、維修所需的之設備陸續購入，加上突發性破管事故及年度停爐歲修影響，上半年度營運不如預期。孫公司台鋼能源受惠於集團內再生能源案廠的建置、維運業務及新業務開發，較去年同期成長433.78%，成長動能強勁。

孫正強表示，螺絲本業打造4.0智慧工廠，強化營運體質，轉投資事業積極擴展業務量，營運雙主軸策略發揮綜效，為集團創下佳績。