油價再降 中油：明起汽、柴油各降0.2元

台灣中油公司宣布，明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.5元及4.8元。

台灣中油表示，本週受伊朗核子協議可望出現進展與市場預期伊朗原油供應回升等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.11美元，新台幣兌美元匯率升值0.003元，國內油價依公式計算跌幅為0.90%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.3元及4.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.1元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.5元及4.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。