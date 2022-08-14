快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油價再降 中油：明起汽、柴油各降0.2元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油公司宣布，明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。記者廖國隆／攝影
台灣中油公司宣布，明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。記者廖國隆／攝影

台灣中油公司宣布，明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.5元及4.8元。

台灣中油表示，本週受伊朗核子協議可望出現進展與市場預期伊朗原油供應回升等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.11美元，新台幣兌美元匯率升值0.003元，國內油價依公式計算跌幅為0.90%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.3元及4.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.1元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.5元及4.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。

國際油價 中油公司

延伸閱讀

油價微幅小降！明日起國內汽、柴油各調降0.2元

三噸半商用車霸主 PORTER Pro推購車加碼活動

中油奪永續行動三大獎

養雞場屋舍頂太陽能板、內存柴油致延燒 4萬隻雞成烤雞

相關新聞

10月電價續漲？ 經部：需綜合考量通膨、能源走勢

煤油氣等燃料價格續居高檔，台電虧損雪球越滾越大，10月電價是否續漲的難題再現。經濟部官員表示，將綜合考量景氣通膨、國際能...

油價再降 中油：明起汽、柴油各降0.2元

台灣中油公司宣布，明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛...

信用卡爭霸／發卡競賽催出7張百萬神卡 五強爭霸倒虧也要血戰

國內前五大發卡銀行競爭激烈，各自擁有至少一張發行上百萬張的「百萬神卡」，與百貨、量販店等擁有大量會員通路合作發行聯名卡，更是晉升到「百萬俱樂部」的捷徑之一，大型民營銀行不惜「流血」也要搶下信用卡這塊版圖，為的就是背後信貸、房貸、保險等龐大的金融服務商機。

信用卡爭霸／統一入主家樂福 銀行聯名卡版圖可能再洗牌

量販店聯名卡一向是發卡銀行兵家必爭之地，統一集團在7月19日宣布斥資290億元買下台灣家樂福，不只震撼國內流通業，也牽動國內大型銀行信用卡版圖，雖然家樂福與玉山銀行發行聯名卡合約還在進行中，但當家樂福轉為統一全面主導後，玉山與統一的關係能否維持，出現變數。其他競爭銀行也正虎視眈眈，大型民營銀行信用卡版圖之爭將產生巨變。

財經周報／美將公布美台經貿路線 FOMC會議紀錄透露未來利率走向

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大陸激烈反應甚至軍演之後，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）12日舉行電話簡報會，針對中國大陸對台灣的一系列施壓作為，除了表明美軍將在近期穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係，未來數日內就會公布一項充滿雄心的貿易談判路線圖。

基本工資明年調幅 上看4.8%

勞動部九月一日將邀請勞資政學四方召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資調幅。今年面臨全球通膨，主計總處前天發布最新經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。