基本工資若調太高 工商界：將減少用人、轉嫁消費者

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
依主計總處發布最新經濟數據，推估明年基本工資調幅有望達到4.8%。記者蘇健忠／攝影
依主計總處發布最新經濟數據，推估明年基本工資調幅有望達到4.8%。記者蘇健忠／攝影

依主計總處發布最新經濟數據，推估明年基本工資調幅有望達到4.8%。對此，全國工業總會常務理事何語今（13）日表示，下半年經濟沒有那麼樂觀。全國商業總會理事長許舒博表示，如果政府不顧企業的經營環境，一昧要採高調幅，企業最終就是以減少用人、漲價轉嫁消費者來因應。

主計總處預測今年全年經濟成長率3.76%，消費者物價指數（CPI）年增率2.92%。其中，今年上半年經濟成長率為3.38%，預測第3季經濟成長率為4.71%、第4季為3.53%，都比今年上半年表現佳。產業界人士認為，這樣預測似乎與業界面對實況有些不同，除了全球需求下降外，尤其兩岸關係趨於緊張、還有缺電危機，都不利於企業營運。

對此何語表示，下半年經濟「應該沒有這麼樂觀」。根據中經院製造業採購經理人指數（PMI）已出現緊縮警訊，庫存大增，訂單指數下跌。對於明年基本工資調幅可能高達4.8%，何語不願多表示意見。

全國商業總會理事長許舒博表示，勞團向來都會主張大幅調升，也不會只滿足於4.8%調幅。若勞動部不顧企業經營環境，拍板採較高調幅，商總主張政府應提供薪資補貼；否則在市場經濟下，企業最終就是減少用人、漲價轉嫁給消費者等方式因應。

許舒博說，因為進入暑假旺季，目前內需有所回溫，也只是稍彌補一下今年虧損，而暑假不是常態，國門至今仍不開放，內需仍難回溫。

許舒博說，有些企業已連虧二年；今年以來原物料大漲，廠商生產成本也增加，獲利也沒有提高，「若將所有壓力都轉給資方承擔，也不大對」。

許舒博 經濟成長率

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