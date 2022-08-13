基本工資審議9/1登場 有望調升1212元、月薪上看26462元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部將在9月1日邀請勞資政學四方召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資調幅。記者余承翰／攝影
勞動部將在9月1日邀請勞資政學四方召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資調幅。記者余承翰／攝影

勞動部將在9月1日邀請勞資政學四方召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資調幅。根據主計總處最新發布經濟成長率消費者物價指數（CPI）年增率，明年基本工資調幅將有望達到4.8%。

據了解，今年面臨全球性通膨，而主計總處這次提早兩周、趕在8月中發布最新經濟預測，僅小幅下修今年經濟成長率，並且對今年下半年經濟情勢抱持相對樂觀預測；加上年底選舉效應，為展現照顧邊際勞工的決心，明年基本工資調幅「不會太低」。

依據主計總處最新預測，今年全年經濟成長率為3.76%，CPI上漲2.92%，若依照歷年基本工資審議委員會在討論基本工資調幅，最常採用的計算公式，亦即CPI年增率足額反映，經濟成長率則由勞資共享各半，明年基本工資調幅有望高達4.8%；若再進位取整數，調幅距5%僅有一步之遙。

目前基本工資月薪為25,250元、時薪168元，若以明年調幅4.8%計算，月薪將來到26,462元，調升1,212元；時薪則來到176元，調升8元。

一位不具名基本工資審議委員表示，雖然製造業庫存壓力大，製造業採購經理人指數（PMI）轉為緊縮，下半年出口有可能會受到衝擊，但基本工資調幅之討論，就是只能依據現有看得到數據作為討論基礎；而國內疫情趨緩，內需回溫，明年調幅沒有道理採低調幅。

有委員認為，這波CPI上漲，是由國外進口物價所帶動，並不是由需求增加帶動，換言之，資方和企業也是這波物價上漲的受害者，企業獲利並未因物價上漲而增加，認為CPI年增率足額反映已是表態照顧勞工實質購買力，惟經濟成長率勞資要如何分配，將是會中討論重點。

基本工資 經濟成長率 消費者物價指數

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