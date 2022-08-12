國貿大樓拚綠建築、ESG 2023年起向康舒購綠電

台北世貿中心國貿大樓在今年8月完成第一份企業永續(ESG)報告書之後，今(12)日宣布與康舒科技（6282）旗下子公司台康日能簽訂再生能源電能購售契約，大步邁向企業零碳排的最終目標。該項契約由國貿公司與康舒公司共同簽訂，雙方承諾攜手為淨零碳排而努力。

國貿公司表示，環境永續是公司近年關注的議題，並在今年8月完成第一份企業永續報告書。另外自2023年起，國貿大樓將逐年向康舒購買綠電，以提前完成企業百分之百使用生能源的最終目標。

國貿大樓現行租戶皆為國內知名企業、事務所、跨國企業及外國駐台辦事處；國貿大樓目前對減碳採取實際作為，包括空調主機更新、照明系統升級、廢水排放及廢棄物管理，再到周圍開放空間綠化、支持小農友善土地與使用在地食材、減少碳足跡等。

另外，國貿大樓目前正積極進行ISO14001環境管理系統、與綠建築leed、健康大樓Well的雙認證；國貿公司表示，該大樓期望能透過綠色租賃方案，讓租戶也能更加容易取得綠電，與租戶一起創造永續價值。