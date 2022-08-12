貧富差距擴大！家庭可支配所得差距增為6.15倍 創十年新高

主計總處公布110年家庭所得及支出統計，每戶可支配所得差距倍數從6.13倍擴大至6.15倍，創10年來最大紀錄，反映國人貧富差距持續擴大。每戶家庭可支配所得平均數為109.1萬元，年增1.0%，每戶可支配所得中位數為92.9萬元，年增幅只有0.1%。

所得倍數擴大，是否意味貧富差距惡化？主計長朱澤民表示，所得分配與貧富不均是相對的概念，台灣財富集中程度沒有比其他國家高，國外統計顯示，以全國所得最高的1%占全國所得占比，美國最高1%占全國所得的22.7%，新加坡是14%，南韓則是12%，我們與日本都是10%。

朱澤民還舉台灣半導體某董事長年薪4億為例，同樣是半導體的英特爾董事長年薪卻80億元，「這都是公開財務報表可以看得到的資料，我們半導體的董事長沒有比英特爾少啊」。

朱澤民表示，世界各國趨勢都是經濟發展到一定程度，資本所得較多者會有累積財富效果，舉凡房市、股市、租金、利息等都是資本所得，因此要靠各種政府移轉收支（社會福利及租稅效果）改善差距。110年如果沒有政府移轉支出措施，所得倍數是7.63，透過移轉支出縮小1.48倍，如果再加上政府實物給付（如搭車優惠、生育補助等），則可縮小為5.74倍。

主計總處今天發布110年家庭收支調查結果，依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距，可以看出國人家庭所得貧富差距、分配不均狀況。110最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距為6.15倍，較109年的6.13倍增加0.02倍，是101年以來最大。110年吉尼係數為0.341，也較109年的0.340微增。

以每戶人數來看，110年平均每戶人數已經降到3人以下，平均只有2.89人，比109年的2.92人更少。

110年每戶家庭可支配所得平均數為109.1萬元，年增1.0%，每戶可支配所得中位數為92.9萬元，年增幅只有0.1%。每人平均可支配所得平均37.7萬元，年增2.1%，每人可支配所得中位數為32.6萬元，年增1.8%。

110年每戶消費平均支出81.5萬元，與前一年相同，但平均每戶儲蓄27.5萬元，則年增4.0%，109年每戶儲蓄金額年增14.8%，顯示國人面對疫情存有憂患意識，儲蓄增加幅度都不低。