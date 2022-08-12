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勞保年金明年撥補金額高於300億元 勞長許銘春有信心
行政院上月底就已召開中央政府總預算案審核會議，會中討論到各個部會明年的預算案，其中也包含外界最關注的勞保基金是否有望持續撥補，勞動部長許銘春今（12）日指出，有信心會比今年撥補的300億元更高。
根據勞動部先前所公佈的最新勞保精算報告中提到，在調高勞保基金收益率之後，勞保基金將於2028年破產，預計當年度負債1,267億元。如果勞保基金再延後一年，自明年起，政府每年至少要撥補211億元。
而日前勞動部高層官員就曾透露，勞動部在這次預算提案上確實也明確向行政院表達勞保基金至少撥補300億元，而且在會議中也積極的表達希望能夠高於這個數字。
許銘春說，近日行政院籌編預算時，已在會中表達希望比300億元更高的金額，但具體金額仍待行政院核定，「一定會比300億多」。
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