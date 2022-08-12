主計總處下修今年經濟成長率為3.76% CPI低於3%

主計總處今（12）日下修今(2022)年全年經濟成長率為3.76%，較5月3.91%預測值，下修0.15個百分點，今年經濟成長「保3」，將創連四年GDP超過3%。但，預測2023年經濟成長率為3.05%。

主計總處今天舉行國民所得評審會議，審議2022年Q2 GDP初步統計、2022年Q1季修正，以及2022年Q3、Q4和2023年全年經濟預測。

至於在消費者物價指數（CPI）部分，主計總處表示，由於廠商逐漸反映成本，外食費與房租漲幅擴大，預測今年CPI年增率2.92%，較上次預測上修0.25個百分點。不過，預期2023年將隨原物料價格回穩，漲幅縮小為1.72%。