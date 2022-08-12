台電離岸風電一期奪2022台灣永續行動獎銀獎

台灣永續能源研究基金會第2屆「台灣永續行動獎」今（12）日頒獎，台電以離岸風電一期榮獲「SDG7可負擔能源類別」銀獎肯定。台電表示，「離岸風電第一期計畫」是台電首次投入海事風電工程，作為我國主要電力供應者，為配合政府能源轉型政策，台電積極發展潔淨再生能源。

台灣永續能源研究基金會今於世貿中心一館舉行「2022亞太永續行動博覽會暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，台電由總經理王耀庭接受副總統賴清德頒獎表揚。台電今年以「離岸風電一期，乘海風轉動綠能」項目，拿下聯合國SDGs中第7項-可負擔能源類別銀獎肯定，是繼去年首屆以金門儲能示範系統摘金後連續獲獎。

台電指出，位於彰化縣芳苑鄉外海的離岸風電一期工程，在施工期間新冠疫情爆發，外籍人員與國際船舶來台受限，同時也面臨缺料及工作船延遲抵台的考驗。除此之外，台電為減緩東北季風影響，於不利施工的冬季，出動大型支援船配合特殊動態補償舷梯，成功克服惡劣海象，打造21部離岸風力機組。平均每年可發出3.6億度電，相當於9萬戶家庭一年用電量，成為彰化外海離岸風場率先併網的指標性工程。

台電說明，離岸一期風場施工期間，台電採用氣泡帷幕吸收打樁施工所產生的噪音，並攜手在地漁民及鯨豚觀察員，共同執行鯨豚生態友善措施。同時，為避免影響沿海養蚵收成，風場海底電纜在近岸部分改採「水平導向鑽掘工法」，避開沿岸養蚵區域，將生態影響降到最低。

此外，台電也自今日起以「台電永續 永續台灣」主題參加2022亞太永續行動博覽會，展出台電於環境、社會、治理三大面向的實績與願景，於展場設計趣味遊戲及體感AR活動，並發送紀念小禮物，讓民眾在參觀展覽、享受互動遊戲過程中，更加了解永續議題及能源常識。而為防疫需求，此次台電攤位也首度推出同步3D線上展覽（https://www.eyehouse.co/live?c=c1464200554），為期兩週，。

台電表示，配合政府能源轉型政策，台電積極發展再生能源，除於彰化離岸一期風力發電工程完成21部風機併聯，也於2020年在台南落成150MW的鹽田光電場。近年除推動燃氣機組更新計畫，離岸二期也將於今年進入製造階段，預計2025年併聯發電後，年發電量可達10億度