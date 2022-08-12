浩鼎子公司雙特異性抗體抗癌新藥 向FDA提一期臨床試驗

浩鼎（4174）代重要子公司圓祥生技公告雙特異性抗體抗癌新藥AP203向美國食品藥物管理局(FDA)提出一期人體臨床試驗申請，第一期人體臨床試驗預計完成時間2024年中。

浩鼎今天公告，旗下子公司圓祥生技所開發的雙特異性抗體抗癌新藥AP203係以PD-L1及CD137為作用標的之第二代癌症免疫療法，可在激活毒殺性T細胞的同時降低細胞因子風暴，兼顧療效及不良反應，圓祥向美國食品藥物管理局(FDA)提出AP203第一期人體臨床試驗申請。

目前的研發進度說明，第一期人體臨床試驗預計完成時間2024年中。根據Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%；惟圓祥研發中雙特異性抗體抗癌新藥AP203尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來將綜合考量圓祥整體產品線發展與布局後，擬定開發策略。