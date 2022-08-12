台北世貿中心國貿大樓發布ESG報告書 開拓綠電新里程

台北世貿中心國貿大樓在2022年8月完成第一份企業永續(ESG)報告書之後，今(12)日宣布與康舒科技（6282）旗下子公司台康日能簽訂再生能源電能購售契約，大步邁向企業零碳排的最終目標。該項契約由國貿公司與康舒公司共同簽訂，雙方承諾攜手為淨零碳排而努力。

國貿公司表示，環境永續是該公司近年最關注的議題，在2022年8月即領先同業完成第一份企業永續報告書。緊接著自2023年起，國貿大樓將逐年向康舒公司購買綠電，以提前完成企業百分之百使用生能源的最終目標。

國貿大樓現行租戶皆為國內知名企業、事務所、跨國企業及外國駐台辦事處，故環境永續一直是國貿大樓所關注的重要議題，以符合跨國企業的要求。

長久以來，國貿大樓即對減碳採取實際作為，從空調主機更新、照明系統升級、廢水排放及廢棄物管理，再到周圍開放空間綠化、支持小農友善土地與使用在地食材、減少碳足跡等，目前正積極進行ISO14001環境管理系統、與綠建築leed、健康大樓Well的雙認證。國貿公司表示，該大樓期望能透過綠色租賃方案讓租戶也能更加容易取得綠電，與租戶一起創造永續價值。

康舒公司以電源技術為基底不斷擴展能源服務範疇，康舒公司亦表示，除綠電服務外，現已與國貿大樓著手規劃能源可視化系統為不斷上升的綠電需求做準備。期許未來康舒能整合創能、用能、儲能以及節能等項目，協助客戶朝淨零碳排目標邁進。