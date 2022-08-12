中鋼董事長翁朝棟為了百萬股東 竟然做這件事

中鋼（2002）董事長翁朝棟長年戮力從公，有人爆料，為了今年6月的股東會能順利進行，翁朝棟竟然自我禁足長達一個月，除了上班與回家之外，非絕對必要行程那裡都不去，甚至與家人保持距離，就為了避免染疫確診，影響到主持股東會的重任。

自我禁足期間，翁朝棟則將二大本、共525頁的中鋼年報與附冊從頭看到尾、再從尾看到頭，前後共讀了三遍，終能在股東會上應戰各方股東提論、游刃有餘，順利完成年度重任。

翁朝棟證實，今年股東會情況較特殊，由於當時總經理王錫欽已經在5月底屆齡退休，經濟部新任總經理的派任還沒有下來，萬一自己確診，會造成董事長、總經理都缺席股東會的情形，「這對支持中鋼的百萬股東說不過去」，所以決定在股東會前一個月就自我禁足，每天除了上班就待在家裡，詳讀中鋼年報。

翁朝棟說，因為太太還是會上菜市場，自我禁足期間跟太太都保持距離，一切以完成股東會任務為核心目標。

翁朝棟友人指出，翁朝棟與團隊戮力同心，為中鋼創下建廠以來最高績效。翁朝棟經常連吃飯、睡前都在思考公務，全心全力投入的精神令人感佩。以主持股東會為例，萬一真確診無法出席，依法有幹部可代行主持，但翁朝棟思考層面既深又廣，總希望把事情做到完善。

現場目擊今年中鋼股東會，確實很多股東有備而來，提出不少尖銳議題，雖然攻勢一波接一波，只見翁朝棟兵來將擋、水來土淹，當場將所有問題都化解，連提問股東都不得不說，「很佩服翁董」。