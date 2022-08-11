沈榮津：台灣工具機面臨庫存高、可靠度待提升兩大挑戰

行政院副院長沈榮津今（11）日參加「工具機產業規範關鍵影響力發展會」時表示，台灣工具機的品質與精度，與歐美日產品差距不大；但面臨庫存量高、產品可靠度待提升等兩大挑戰，政府會與產業界合作，共同為產業高值化努力。

台灣工具機暨零組件公會、財團法人精密機械研究發展中心，今天在台大醫院國際會議中心舉辦「工具機產業規範關鍵影響力發表會」，說明近期工具機產業的脈動，並分享產業推動經驗與國內工具機機業者進行跨域交流。

包括行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花都到場。參與廠商則有東台精機、程泰集團、友嘉集團、上銀集團、永進機械、台中精機、高鋒工業、百德機械、達佛羅、遠東機械、哈伯精密、台灣引興及東培工業等大廠。

台灣工具機公會理事長許文憲報告時表示，近期國內工具機廠接單普遍有下滑跡象，他也將年初原預期今年工具機出口值可成長超過20%，下修為10%至15%。

許文憲指出，去年工具機業面臨缺料及缺工，部分訂單遞延至今年上半年出貨，但與2019至2021年產業平穩成長相比，「下半年黑天鵝若還繼續亂竄，對工具機產業影響會很大」。

他也提到，近年來國內工具機產業在政府推動半導體在地化、綠能，以及國機國造等政策帶動下，推升了高階工具機出貨動能；可惜控制器等關鍵零組件自製率依舊偏低，他期盼政府能多扶植、協助相關人才培育。

台灣工具機今年前七月累計出口值17.35億美元，較去年同期成長16%；不過工具公會指出，近期國內工具機廠接單普遍有下滑跡象，工具機下半年展望將以審慎保守看待。

工具機公會指出，美國聯準會為抑制通膨採取鷹式升息，進而衝擊市場投資意願，加上疫情持續延燒、俄烏戰爭、中國封控政策等諸多因素影響下，使得全球供應鏈仍處於混沌的狀態。

沈榮津則指出，政府近五年積極推動智慧機械產業，而機械業已是台灣第三個兆元產業，其中工具機產業是產值的重要貢獻者，約占機械業整體產值的三分之一。

沈榮津表示，隨著國際疫情緩和、全球消費與工業產品需求增加，台灣工具機出口產值到2021年逆勢成長近三成，且從2020年到2021年增幅更達34.2%，這是政府與公會通力合作繳出的亮麗成績單。

不過，沈榮津也坦言，雖然工具機去年整體表現不錯，但廠商仍面臨兩大問題：第一，零組件多樣化，複雜、且庫存高，而台灣廠商平均庫存達50%，日本才23%，這就是競爭力的差距所在。

第二，台灣工具機新機器品質與精度，雖與歐美日的產品差距不大，但產品可靠度仍有待努力，如日本的工具機，其連續無故障生產時間約4,000至5,000小時，德國則達5,500至6,000小時。

沈榮津建議，借鏡國際半導體產業協會（SEMI）成功案例，由政府與公會合作，制定17項零組件品質管理產業規範，同時建置數位管理平台，公告產業規範供業者參用。

王美花指出，一台工具機就有高達1,000個品項、500個零部件，加上許多企業的規格略有不同，導致許多庫存且難以利用，因此提升工具機競爭力甚為重要。

王美花表示，台灣工具機產值位居全球第七位，出口值則是世界第五，但台灣工具機業有一個現象，就是業者是將產品賣給代理商，再由代理商與廠商合作。

對此，她與業者討論要如何精進與使用廠商的互動，縮小間隔，不透過代理商，直接將產品賣給最終使用者，也要用更科技的方法輔導產業制定規格、齊一標準。