經濟部：中國大陸軍演下天然氣存量、離岸風電施工如常

近期因中國於周邊海域軍演，引起全球媒體關注，經濟部今（11）日表示，中國的挑釁作為已引起全球關切並相繼發聲，而外界關切的天然氣進口船期，以及離岸風電施工情況、產品進出口的船運及空運等，都一切如常。尤其天然氣的運補正常，軍演前後皆超過安全存量，超過10天。

經濟部指出，台灣對外貿易情形自8月初以來大致正常，相關的空運及海運也持續運作，並未受到中國軍演影響，經濟部會密切注意後續發展，隨時掌握進出口狀況，適時提供廠商必要的協助。

至於外界關心天然氣進口船期及存量，經濟部表示，國內天然氣安全存量天數超過10天，符合天然氣事業法對天然氣生產或進口事業自備儲槽容量要求，中國軍演期間所安排靠卸的7艘液化天然氣船皆依時程順利完成靠卸作業，未受影響，持續滿足天然氣發電及產業與民生的用氣需求無虞。

在離岸風電海事工程上，經濟部表示，由於台灣適合離岸風電施工的氣候條件自3月開始，今年工作船舶的船期及人員，皆已依規定取得相關許可，船舶並陸續於１月抵台、３月份展開安裝作業，中國在台灣鄰近海域的軍事演習，並未對我國離岸風電工程進度造成影響，也不影響作業人員安全。經濟部進一步說明，離岸風電工程今年5月達作業高峰期，迄7月底已完成85座風力機安裝，裝置容量約達700 MW，今年年底預計累計設置量可超過200座離岸風機。

經濟部最後強調，中國在台灣鄰近海域的軍事演習並未對我國進出口等經貿及能源供應情況造成影響，政府會持續關注地緣政治情況，並妥為因應，確保台灣產業生產及民眾生活持續安穩如常。