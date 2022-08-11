聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟部：中國大陸軍演下天然氣存量、離岸風電施工如常

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

近期因中國於周邊海域軍演，引起全球媒體關注，經濟部今（11）日表示，中國的挑釁作為已引起全球關切並相繼發聲，而外界關切的天然氣進口船期，以及離岸風電施工情況、產品進出口的船運及空運等，都一切如常。尤其天然氣的運補正常，軍演前後皆超過安全存量，超過10天。

經濟部指出，台灣對外貿易情形自8月初以來大致正常，相關的空運及海運也持續運作，並未受到中國軍演影響，經濟部會密切注意後續發展，隨時掌握進出口狀況，適時提供廠商必要的協助。

至於外界關心天然氣進口船期及存量，經濟部表示，國內天然氣安全存量天數超過10天，符合天然氣事業法對天然氣生產或進口事業自備儲槽容量要求，中國軍演期間所安排靠卸的7艘液化天然氣船皆依時程順利完成靠卸作業，未受影響，持續滿足天然氣發電及產業與民生的用氣需求無虞。

在離岸風電海事工程上，經濟部表示，由於台灣適合離岸風電施工的氣候條件自3月開始，今年工作船舶的船期及人員，皆已依規定取得相關許可，船舶並陸續於１月抵台、３月份展開安裝作業，中國在台灣鄰近海域的軍事演習，並未對我國離岸風電工程進度造成影響，也不影響作業人員安全。經濟部進一步說明，離岸風電工程今年5月達作業高峰期，迄7月底已完成85座風力機安裝，裝置容量約達700 MW，今年年底預計累計設置量可超過200座離岸風機。

經濟部最後強調，中國在台灣鄰近海域的軍事演習並未對我國進出口等經貿及能源供應情況造成影響，政府會持續關注地緣政治情況，並妥為因應，確保台灣產業生產及民眾生活持續安穩如常。

離岸風電 天然氣 經濟部 軍演

延伸閱讀

離岸風電違反環評 近5年開罰5筆約362萬元

影／夏立言訪中 林明溱逆風喊「都是黃帝子孫」

台海緊張升溫國軍實彈集訓 砲打濁水溪軍演新景點

中外交部：美挑釁一次 中堅決鬥爭一次

相關新聞

數位部扮「馬達」 打造智慧國家

數位發展部即將在8月27日掛牌，行政院昨（11）日正式對外公布數位發展部的英文名稱縮寫「moda」，宣示規劃數位發展部將...

沈榮津：台灣工具機面臨庫存高、可靠度待提升兩大挑戰

行政院副院長沈榮津今（11）日參加「工具機產業規範關鍵影響力發展會」時表示，台灣工具機的品質與精度，與歐美日產品差距不大...

成立數位部 蘇揆：建構全民數位韌性

行政院長蘇貞昌昨（11）日表示，未來數位部的重要任務，就是建構全民數位韌性，必須從「社會發展」、「產業數位轉型」與「資安...

「青年尋職津貼」16日上路 勞動部：找工作最高領3.2萬元

鼓勵青年積極尋職就業，勞動部今年再度推動「青年尋職津貼」，只要應屆畢業生及去年應屆畢業役男完成規定的尋職項目，最高可領新...

經濟部啟動「台灣食品全球GO」 估帶動6200萬美元商機

經濟部宣布提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，預定自8月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快...

影／6成企業9成4勞工支持有薪天災假入法 勞部挨批牛步

依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」， 當颱風、洪水、地震等天然災害發生時，經主管機關認定停班停課，勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。