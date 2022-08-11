經濟部啟動「台灣食品全球GO」 估帶動6200萬美元商機

經濟部宣布提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，預定自8月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動等，擴大推廣我國加工食品，以協助食品業者因應此次中國突發性限制進口的影響。經濟部長王美花今（11）日受訪時表示，預計為業者帶來6200萬美元商機。

經濟部表示，我國加工食品近2成輸往中國大陸市場，為協助業者快速因應，「台灣食品全球GO」計畫將從拓銷面、輔導面及金融面三大面向，協助食品加工業者度過難關。

王美花今出席「」受訪時表示，經濟部規劃在東南亞、東北亞、歐洲與北美地區，包括新加坡、馬來西亞、越南、韓國、日本與美國等共13個國家的購物中心及超市，舉辦行銷活動；廠商自行在海外網站行銷，會給予10萬元補助，如果廠商自行找海外通路，每一家給20萬元補助，最多每家補助可以到100萬元，若需要機動行銷團，經濟部也會提供資源配合。

經濟部表示，也將會共同推出行銷活動，例如舉辦全球食品連環購、全球糕餅節等實體活動，並與韓國、新加坡當地最大電商平台合作辦理台灣食品專區促銷，搭配產品發表會與記者會，廣邀各國通路商、媒體參加，以線上線下共同行銷、密集大量曝光方式，推升我國食品在國際消費市場的話題聲量，提高買氣與熱度。

經濟部預估，由經濟部等單位舉辦的實體及線上拓銷活動，將觸達國外消費者5萬人次，採購台灣糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾千項產品，估計將有2000家次我方食品加工廠商受惠。

輔導措施，除了王美花所說的海外行銷與通路補助之外，經濟部表示，也提供業者為出口市場所需辦理國際食品認證標章如ISO22000、HACCP、SQF等輔導措施。

此外，經濟部已將陸續辦理一系列國內食品活動，包括台北食品暨伴手禮國際博覽會、米食盒餐節實體展會、幸福婚宴嘉年華等設立活動專區。