政府資料開放 國科會國網中心提供公私部門資料

為回應「台灣開放政府國家行動方案」，國家科學及技術委員會（國科會）於國家實驗研究院國家高速網路與計算中心建置之資料集平臺，收錄來自公私部門有關環境、疫情、交通影像、衛星影像等多元領域資料集共3萬2千多項，並提供資料及運算資源服務。

國科會並於今(11)日舉辦資料集平臺使用者研討會，由產官學研界分享資料服務及應用成果。

國科會副主任委員林敏聰表示，資料開放利用的同時，也要顧及個人資料、核心科技、國家機密、營業秘密及智財權等的保護，並重視資訊安全維護，以確保資料從蒐集、處理、利用到共享等資料生命週期各個階段，都是合法、合理且安全的，以資料治理讓科技發展與資料保護之間能形成健全的良性循環，壯大資料在科技研發的效益。以國家災害防救科技中心執行國科會計畫所建立的TCCIP氣候變遷整合服務平台為例，為了確保科學資料以合適的方式對外服務，將資料依照不確定性與應用程度，分為開放資料、限制開放資料、進階資料及測試資料等四級，並以資料管理計畫(Data Management Plan, DMP)界定資料生命週期各階段的管理作為，經過層層檢核才對外提供。

國科會表示，在颱洪預警方面，結合地文空間資料、歷史水文觀測資料，以及以物聯網前瞻技術所獲得的即時感知數據，透過淹水模型演算，可以大幅提升雨量預報的可靠度，並讓水情的監測、傳輸與應用更為即時，減少災害損失。在農業領域中，運用開放的氣象站觀測及預報資料，結合農業場域內的人類行為紀錄、環境感測器資料等，可開發農作物生長預測模型，對可能的風險主動提供警示。

國科會表示，在醫療領域中，以傳染病地圖、死因地圖、癌症地圖、急診資訊整合平台等網站資訊，加上口腔品質與醫療資源可近性的分析研究，展現開放資料的運用成為促進國人健康的好幫手。 在地震防災應用中，運用區域地震觀測網，偵測地震震央、規模，反推各地區預估震度以及AI現地型地震預警，偵測地震P波、運用AI模式，預估該地區預估震度，透過強烈震波前的地震速報，使民眾能夠把握黃金十秒，生命及財產的損失。