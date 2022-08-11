因應大陸突發性限制進口 經部提2億元助業者分散市場

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部為協助食品業者因應此次中國大陸突發性限制進口影響，並積極布建國際市場通路，分散市場風險，提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，8月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動等，擴大推廣我國加工食品。

我國加工食品近二成輸往大陸市場，為協助業者快速因應，「台灣食品全球GO」計畫將從拓銷面、輔導面及金融面三大面向，協助食品加工業者度過難關。

拓銷方面，經濟部規劃在東南亞、東北亞、歐洲與北美地區共13個國家的購物中心及超市，舉辦全球食品連環購、全球糕餅節等實體活動，並與韓國、新加坡當地最大電商平台合作辦理台灣食品專區促銷，搭配產品發表會與記者會，廣邀各國通路商、媒體參加，以線上線下共同行銷、密集大量曝光方式，推升我國食品在國際消費市場的話題聲量，提高買氣與熱度。

上述一系列實體及線上拓銷活動，預期將觸達國外消費者5萬人次，採購台灣糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾千項產品，估計將有2,000家次我方食品加工廠商受惠。

在輔導措施方面，經濟部鼓勵食品業者與國際通路商合作辦理海外促銷活動，提供業者上架電商平台、製作數位內容及影片等行銷費用的補助或優惠。另外，也提供業者為出口市場所需辦理國際食品認證標章如ISO22000、HACCP、SQF等輔導措施。

經濟部 電商

延伸閱讀

在運在建核電機組數 陸居全球第二

大陸機械工業 上半年同比增0.7%

央企簽約投資湖北 總額5753億元

富樂快篩混充大陸黑心品逾275萬劑 進口、代理商賣高市府雙遭起訴

相關新聞

數位部扮「馬達」 打造智慧國家

數位發展部即將在8月27日掛牌，行政院昨（11）日正式對外公布數位發展部的英文名稱縮寫「moda」，宣示規劃數位發展部將...

沈榮津：台灣工具機面臨庫存高、可靠度待提升兩大挑戰

行政院副院長沈榮津今（11）日參加「工具機產業規範關鍵影響力發展會」時表示，台灣工具機的品質與精度，與歐美日產品差距不大...

成立數位部 蘇揆：建構全民數位韌性

行政院長蘇貞昌昨（11）日表示，未來數位部的重要任務，就是建構全民數位韌性，必須從「社會發展」、「產業數位轉型」與「資安...

「青年尋職津貼」16日上路 勞動部：找工作最高領3.2萬元

鼓勵青年積極尋職就業，勞動部今年再度推動「青年尋職津貼」，只要應屆畢業生及去年應屆畢業役男完成規定的尋職項目，最高可領新...

經濟部啟動「台灣食品全球GO」 估帶動6200萬美元商機

經濟部宣布提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，預定自8月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快...

影／6成企業9成4勞工支持有薪天災假入法 勞部挨批牛步

依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」， 當颱風、洪水、地震等天然災害發生時，經主管機關認定停班停課，勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。