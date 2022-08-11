全球13國大型促銷 經濟部砸2億推「台灣食品全球GO」

經濟部提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，預定自本月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動等，擴大推廣我國加工食品，以協助食品業者因應此次中國突發性限制進口之影響，並積極布建國際市場通路，分散市場風險。

我國加工食品近2成輸往中國大陸市場，為協助業者快速因應，「台灣食品全球GO」計畫將從拓銷面、輔導面及金融面三大面向，協助食品加工業者度過難關。

在拓銷方面，經濟部規畫在東南亞、東北亞、歐洲與北美地區共13個國家的購物中心及超市，舉辦全球食品連環購、全球糕餅節等實體活動，並與韓國、新加坡當地最大電商平台合作辦理台灣食品專區促銷，搭配產品發表會與記者會，廣邀各國通路商、媒體參加，以線上線下共同行銷、密集大量曝光方式，推升我國食品在國際消費市場的話題聲量，提高買氣與熱度。

上述一系列實體及線上拓銷活動，預期將觸達國外消費者5萬人次，採購台灣糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾千項產品，估計將有2000家次我方食品加工廠商受惠。

在輔導措施方面，經濟部鼓勵食品業者與國際通路商合作辦理海外促銷活動，提供業者上架電商平台、製作數位內容及影片等行銷費用的補助或優惠。另外，也提供業者為出口市場所需辦理國際食品認證標章如ISO22000、HACCP、SQF等輔導措施。

此外，經濟部已將陸續辦理一系列國內食品活動，包括台北食品暨伴手禮國際博覽會、米食盒餐節實體展會、幸福婚宴嘉年華等設立活動專區。

經濟部表示，受影響企業如有資金需求，可向經濟部中小企業處申請舊有貸款展延、營運資金及振興資金貸款及利息減免。