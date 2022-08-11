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富邦期貨：美7月CPI顯示通膨減緩 有利股市續多方走勢
美國勞工部公布美國7月消費者物價指數(CPI)年增率達8.5%，低於分析師預估的8.7%與6月的9.1%增幅，核心CPI年增達5.9%，同樣低於市場預期的6.1%，FedWatch顯示，交易員預測聯準會在9月份升息3碼的可能性從原本的近70%降至42%，美國公債殖利率大幅走低，激勵科技及半導體股同步大漲，美股四大指數同步收高。
美國7月CPI年增率顯示出通膨減緩跡象，有助抵銷非農數據所提振的升息預期，且強健的勞動力市場使經濟軟著陸的機會上升，有利整體股市延續多方走勢；但美國半導體公司持續釋出需求放緩警訊，台廠庫存去化疑慮也仍較重，且FED官員應不樂見在核心通膨率仍遠高於2%目標時，資產價格便因市場過度預期放緩升息而走高，因此，仍須留意FED可能再釋出偏鷹派訊息。（富邦期貨/提供）
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