搶搭「危老重建」投資熱潮? 華南金AMC帶您「錢」進房產保值避風港

「都更危老重建」是近期很夯的關鍵字，根據內政部新聞稿指出，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」實施5年來，截至今年6月底，累計受理危老重建計畫申請達3,052案；其中已核准2,313件，共有1,014件申報開工，案量穩定成長中，也成為許多投資人眼中的「金雞母」。

華南金資產管理公司是不動產投資領航家。 圖／華南金資產管理提供

都更危老重建整合不易，加上近期工料雙漲及疫情嚴峻影響，使得許多危老重建案進度趨緩。華南金資產管理公司(以下簡稱華南金AMC)仍突破重圍，展現高效率，其中位於台北市萬華區的危老重建案於109年10月取得危老重建計畫核准後，結合華南銀行的信託、融資服務，已創下達預售9成以上銷售佳績，深獲市場肯定，並於日前順利開工，預計將於114年完工。

除此之外，華南金AMC在台北市大安區、新北市新店區等精華地區，尚有數個危老重建案正在推動進行，同時並持續致力於工業區都更，協助企業主進行舊有廠房改建提升公共安全，以實際行動力挺都市更新，幫助國人重建之路走得更快，也為產業價值和光榮城市做出貢獻。

華南金AMC長年耕耘不動產市場，提供多元不動產相關服務，除了整合集團旗下資源，協助地主順利進行都更危老重建，華南金AMC更是台灣金控旗下子公司第一家開辦受託代標法拍業務的公司，專門服務對法拍屋有興趣卻不熟稔法拍屋市場的民眾，藉由「華南金房產最錢線」LINE提供民眾公開透明的資訊及一站式法拍服務，幫助民眾精準投標、成功得標、安心交屋。今年更推出「升級方案」，聚焦於高資產族群及企業戶客群，規劃客製化投資標的篩選及不動產代標諮詢服務，邀請有興趣長期投資不動產的貴賓成為華南金VIP，體驗更深入更全面的代標服務。

此外，作為房市第一線，華南金AMC也提供「金選屋」租售服務，幫助民眾用最輕鬆簡便的方式，找到優質辦公大樓、廠房、店面等精選物件，透過用心、踏實、嚴謹的服務，讓客戶租得開心、買得放心，住得安心。

大通膨時代，房地產被視為資金保值「最佳避風港」，無論是都更危老重建、法拍代標，或是不動產租售，華南金AMC都是值得信賴的合作夥伴。現在就跟著華南金AMC一起「錢進房產」！https://www.hnamc.com.tw/Default.aspx