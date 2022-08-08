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製造業景氣有陰影？ 勞部預告：某半導體業者接續放無薪假

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部預告一家半導體業者下周接續實施無薪假。圖／本報系資料庫
勞動部預告一家半導體業者下周接續實施無薪假。圖／本報系資料庫

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,864家、18,699人實施無薪假，較上周減少2,634人。各業中，住宿餐飲業無薪假情勢穩定下降，但製造業則須密切觀察，勞動部更預告一家半導體業者下周接續實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期實施人數較上期減少逾2,600人，有二大原因。一是部分企業還在與員工協商續簽無薪假，預期下周通報實施；二是住宿餐飲業無薪假情勢因疫情趨緩、暑假旺季等因素而明顯減少。

勞動部統計指出，目前製造業有155家、1,592人實施無薪假，較上周減少341人，主要是有一家半導體業者有100多人、食品製造業有數十人停止實施無薪假。不過，勞動部預告，上述這家半導體業下周仍會接續實施無薪假。

黃維琛表示，這家半導體業最早是因為缺料而通報百人實施無薪假，一度停止實施，之後又通報實施，這期又解除實施。不過經勞動部了解，這家半導體現在與員工協商中，下周將又會通報實施無薪假，反映仍有諸多雜音影響製造業。

至於住宿餐飲業則有好消息。目前住宿餐飲業有316家、3,803人實施無薪假，較上期減少1,732人。黃維琛指出，其中有一家吃到飽餐廳停止實施400多人，且是提前一個多月停止實施；此外，中南部也有二家中大型的飯店，分別為100多人及70、80人等，也停止實施無薪假。

無薪假 勞動部 餐飲業 製造業 半導體

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