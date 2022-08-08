300億元租金補貼將截止 租賃公會呼籲：房東不會被查稅

300億元中央擴大租金補貼申請將於8月底截止，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰今（8）日攜手全國租服公會，以授旗宣誓來表達執行動力，鄭俊杰強調，該補貼不僅讓租客能夠不無小補，房東也不要擔心被查稅，呼籲民眾儘早辦理，以免喪失權益。

日前有大學生申請租屋補貼，結果遭到房東惡意漲租，造成被全房客霸凌，對此，鄭俊杰表示，很多房東因為不曉得優惠，所以才會造成這樣的結果，其實房東的租屋資料並不會做為課稅的依據與標準，只要配合政策，還會有免稅額度，等於可以用好房做好事。

全國租金補貼加碼300億政策上路已1個月，預計協助50萬戶家庭，目前已有22萬人申辦，鄭俊杰表示，全國15縣市租賃公會都支持中央此次補貼方案，不但形成全民運動，也更促成居住正義的落實性。

租服全聯會指出，現今各地租服公會業者期盼著房東能欣然接受房客申辦租金補貼、讓好屋做好事，也特別呼籲房東可以打開心門，不用過度擔憂，因為政策的內容優惠與補助，查到的資料都不會當作查稅依據。