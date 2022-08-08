台美經貿傳捷報？台灣加入CPTPP只差臨門一腳？

近來台美關係升溫，連帶讓龜步化已久的台美經貿協定呈現加速快跑的狀態，然而台美的經貿合作的進展，是擺脫政治影響而加速進行？還是受惠於政治力的順勢一推？台灣加入CPTPP是否就此呼之欲出？本刊專訪行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中，有深刻的解讀。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2至3日的旋風式訪台，讓台美關係再創高潮。事實上，這起歷經25年後，美國總統繼任順序第2的高官來台訪問前，許多前菜早已為這場盛宴先做鋪墊。

其中，經濟領域成果最為豐碩，包括2020年舉辦的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、2021年的「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）加以今年雙方共同推出的「台美21世紀貿易倡議」、台美成立已久的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA ），儼然形成台美經貿四座強健根基。

台美經貿領域的推進確實馬不停蹄，連裴洛西訪台期間都還特別提到，希望台美儘速達成貿易協定，讓台灣外交部樂觀以待：「相信未來幾個月大家就能看到一些台美經貿關係的具體成果」。因此，眾所企盼雙方能否簽訂一個具「法律架構」的經貿協定。

美對台決策，都是為了解決自己問題？

然而，解鈴還需繫鈴人，到底更多的台美經貿協定能否孕育而生？就得要辨識美方的想法。

行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中接受《遠見》專訪時提及，過去美國政府，特別是美國貿易代表署（USTR），跟台灣的交往，會比較重視「解決他們的問題」。而這，從歷史的軌跡，可見一斑。

1980至1990年代，台灣的服務業、農產品相對設限較多，這時期，美對台的貿易政策就聚焦在服務和農產品市場的開放。90年代之後，台灣製造業起飛，伴隨而來的是仿冒問題，因此往後10年，美國對台貿易政策的焦點轉移至智慧財產權。

2000年，台灣在美國的幫助下，順利加入「世界貿易組織」（WTO），此時美國的關注點又轉移到台灣「有沒有遵守國際規範，特別是檢驗、檢疫的標準」，於是才會有美牛、美豬進口的問題。無論哪個階段，都可發現美對台貿易政策都是在「解決美國的問題」。

而在強勢的「美方訴求」架構下，即使台灣不斷呼籲：「雙方應該又有一個更強化的雙邊交往的法律結構、基礎結構」，即雙方應簽訂自由貿易協定，惟，多年來美方始終不是「答應」，而是「考慮答應」。

隨著台灣接連解決美豬、日本福食問題後，加上地緣政治的推力，美方已慢慢願意考慮台方提議，「台美21世紀貿易倡議」才孕育而生。據鄧振中觀察，美方的態度是認真的。

台灣加入經貿組織能擺脫政治力干擾？

除了從歷史的縱深看出美對台貿易協定目標取向的轉變外，鄧振中認為「台美21世紀貿易倡議」的促成有三大因素──台灣對美長期經營的人脈、國際環境的變化，以及雙方共享的「價值」。

其中，對於美國國會的大力支持，鄧振中兩度提及，「真的要歸功給蕭美琴大使」，過半數的參眾議員連署支持台灣，這在過去並不容易發生，「我們去過國會的人，有時候你去過才知道那東西真難啊」，每一間辦公室的距離都相當遠，蕭美琴扎扎實實的一間又一間登門拜訪，期間付出的心力可見一斑。

鄧振中進而強調，談貿易協定絕對不脫離政治，「以前有一個觀念叫政經分離，如今，政經難分，一定是併在一起考慮的。」此外，台灣在人權、婦女、弱勢、原民等議題上的努力，絕對也是台灣在國際經貿上的一大助力。

近來國際上出現許多經貿領域的「新名詞」，包括可信賴夥伴、友岸外包……都含有政治判斷在內。「以西方國家來講，相對於威權國家常有政府的一個突然作為，就阻斷了供應鏈，一個民主又重視人權的國家，當然比較可靠。」因此，經貿協定，很難沒有政治考量。

水至清則無魚 風險與機會並存

而國際政治環境的變化，亦是台美經貿合作演變的關鍵要素。尤其美中二元競爭的國際態勢，更是重中之重。

鄧振中歸納，現階段對於「國際態勢」影響「經貿合作」的模組，共有兩種看法。

其一，認為將來的世界將裂解成兩半，一半是民主、市場經濟延伸出來的一套世界秩序，另一半則是比較專制極權、國家主義與非市場經濟延伸出來的一套秩序。由於雙方思惟不同，因此會變成雙方的貨品、科技、人力不再互相流通的兩個世界。

第二種模組是，歷經數十年的全球化後，任何違反市場法則的作為都是徒勞無功的，最終仍然是一個世界。

耐人尋味的是，到底世界會走向二元化還全是全球化，哪種對台灣有利？仍眾說紛紜，台灣能做的，只能快速準確應變。只能說，猶如古諺所云：「水至清則無魚」，儘管世界被擾動、台灣風險增加了，卻也在危機中浮出了轉機。

對此，鄧振中謹慎說道，台灣不會認為「讓老共跳得愈高，我們這邊的機會就愈多」，台灣不會挑釁，但會視狀況來管理風險。目前國際的勢頭對台灣相當有利，因此台灣應抓住這個勢頭，「該簽的就趕快去簽，該推動的就趕快去推動」。

台灣加入CPTTP能擺脫中國因素？

另外，鄧振中「貿易協定絕對脫不離政治」的說法，這套在CPTPP上，再適合不過。鄧振中分析，台灣要參加CPTPP，除了要達到「高標準」，即95%以上的市場被要求要開放，因此，如何護住那5%未開放的項目，以及爭取產業調適期等等，即為一重要課題。

而對岸的反對，為台灣加入CPTPP的另一難題，但這也不是全然克服不了，「否則我們就參加不了APEC、WTO了。」只是，CPTPP成員國中，很多對應的最大市場就是中國，因此政治力的影響一定是有的，但，其實台灣也有優勢，即CPTPP要95%以上的項目都不能有關稅，在此高標準下，就不是統統都被政治綁架。

不過，鄧振中更強調，「台灣自己也很有分寸」，申請的時候就用「台澎金馬個別關稅領域」這個名字，沿用台灣在WTO使用的名稱。「我們當然可以嘗試用別的名字，更aggressive（有攻擊性）的名字，但是我們並沒有，台灣已經盡量不要製造別人的為難。」

（本文出自2022.8.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）