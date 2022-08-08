快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強制碳盤查對象新增250家 涵蓋電子零組件等製造業

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量之管理，環保署今（8）日公告修正「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」。美聯社
為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量之管理，環保署今（8）日公告修正「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」。美聯社

為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量之管理，環保署今（8）日公告修正「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，並將法規名稱修正為「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」。

全廠（場）化石燃料燃燒之直接溫室氣體年排放量及使用電力之間接溫室氣體年排放量合計達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之製造業，自明年1月1日起適用，應於明年8月31日前完成111年度溫室氣體排放量盤查登錄。

環保署表示，此次新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量之排放源，將增加約250家事業，以電子零組件製造業為主，另外尚有化學材料製造業、紡織業、金屬基本工業、非金屬礦物製品製造業等行業。環保署將個別通知並輔導，協助其於明年順利依法完成盤查登錄作業。

此外，為提升我國溫室氣體查驗量能，除經濟部正輔導新增法人機構申請成為查驗機構外，環保署亦於今年下半年規劃辦理「111年溫室氣體查證人員訓練班」，積極擴增我國現有溫室氣體查證人員人力，及早因應溫室氣體法規政策調整及市場需求。

環保署表示，自105年公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，包含發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體及薄膜電晶體液晶顯示器等特定行業製程別，以及全廠（場）化石燃料燃燒產生之年溫室氣體排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量(CO2e)以上者，應於每年8月底前完成前一年度全廠（場）溫室氣體排放量盤查登錄作業。

統計110年應盤查登錄109年溫室氣體排放量之排放源之資料，共納管287家，直接排放量約223百萬公噸二氧化碳當量，約占全國溫室氣體排放量之78%。

環保 化石

延伸閱讀

默克和美光開發替代性蝕刻氣體 降低溫室氣體排放

北市節能家電汰換補助 即日起增加臨櫃申辦

默克攜美光 為半導體產業開發更具永續性氣體解決方案

開第一槍！ 北市12月起禁用一次性塑膠飲料杯

相關新聞

光靠台積電不夠！台海緊張升溫 中研院學者：台灣金融要有「漢光演習」

中國大陸軍演加深台海局勢緊張，各大智庫提出金融「漢光演習」構想，中研院經濟所今舉行「台灣貨幣金融改革政策建議書」記者會，...

台電「電廠爸爸」值班護全台供電 輪大夜錯過孩子出生

今日為父親節，在台電卻有一群爸爸，無法與家人過年過節是日常，只為堅守崗位守護全台供電。

強制碳盤查對象新增250家 涵蓋電子零組件等製造業

為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量之管理，環保署今（8）日公告修正「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，新增第二...

立陶宛交通次長訪交通部 交流風電、5G、航空等議題

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅女士(Ms. Agne Vaiciukeviciute )率該國政府官員及相關電動車輛產...

本周台股／軍演利空鈍化？ 基本面仍偏弱留意後續經濟報復

中共圍台軍演在投資人觀望情緒下，隨著事態未擦槍走火，加上國安基金、金管會喊話，利空逐步鈍化，上周台股力守萬五，收在15036點，周線上漲35點呈連五紅，單日成交金額平均1962.73億元。法人表示，中共軍演雖氣勢驚人，目前各方仍相對克制，後續經濟報復反而成為觀察重點，政府信心喊話已成必然，但基本面偏弱，後續變數也多，建議投資人切勿為搶反彈一昧追高，只能逢低撿便宜。

中鋼工會指中壽突不續保防疫險 綠委盼金管會協調

民進黨立委許智傑等人今天偕中鋼企業工會指出，中國人壽4月中旬與中鋼福委會達成協議，要續簽防疫險保單，但卻無預警背棄承諾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。