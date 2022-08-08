職場爸評演藝圈優質老爸「李李仁」第一、這位暖男第二

一年一度的父親節即將到來，在疫情及高通膨的夾殺下，職場爸爸們正面臨哪些前所未有的壓力與困境？根據1111人力銀行調查顯示，有高達47.4%的職場爸爸坦言，主要壓力來自經濟與工作；為了增加個人收入而必須從事第二份工作，兼差比例創下調查以來新高，兼差工作從外送快遞、 Uber計程車到粗工水電都有。

至於演藝圈優質老爸，形象正面的好好先生「李李仁」一舉奪冠，亞軍則是零負評暖男代表「修杰楷」。

1111人力銀行調查顯示，47.4%的職場爸爸有壓力，有34.3%職場父親感到壓力很大幾乎吃不消，甚至處在身心壓力極大的邊緣，細究壓力來源主要來自於「經濟壓力」75.2%及「工作壓力」64.7%，其次才是「育兒壓力」23.2%、「配偶壓力」22.4%及「同事/同儕壓力」12.1%。

為了增加個人收入而必須從事第二份工作，兼差比例創下調查以來新高，工作包括：外送快遞18.5%、Uber/計程車14.1%、粗工/水電12.3%、物流送貨11.7%及文書處理10.6%。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，根據主計總處日前公布6月消費者物價指數(CPI)年增率連續4個月超過3%，持續飆高到3.59%，創下近14年新高，且今年1至3月實質經常性薪資41,670元，年減0.1%，創下近六年來首度負成長，顯示國人的薪資成長已被通膨吃掉，購買力不增反減值得警惕，迫使急於開源的職場爸爸兼差比例創下新高。

根據調查指出，職場爸爸認為，雙薪家庭要跨過育兒門檻，夫妻合併收入至少要有88,334元才能養得起孩子，而家庭負擔開銷又該如何分配呢？有40.4%認為按雙方薪水比例分攤才合理，還有36.8%直言應該由男性支付大部分開銷，而近年相當流行的AA制(平均分攤所需費用)也有15.7%的男性表示贊成，另有極少受訪者認為，家中開銷應該全由男性支付或是由女性支付大部分。

身為父親扛下家計為錢所困以外，調查也透露，通貨膨脹生活費高漲64.1%、子女教育費昂貴41.2%、房貸壓力吃緊29.1%、工作太忙沒時間陪伴孩子成長27.0%、存不到買房頭期款25.7%，也都成為職場爸爸說不出口的煩惱。

有趣的是，職場爸爸眼中的優質父親排名依序是，形象正面的好好先生「李李仁」32.6%一舉奪冠，亞軍則是零負評暖男代表「修杰楷」26.1%、第三名由才華洋溢的「周杰倫」19.5%拿下，而話題不斷的吳宗憲15.8%排名第四、愛家代表的林志穎14.3%榮獲第五名。以上藝人老爸獲選的主要是因為負責任/有肩膀、經濟實力驚人、形象正面不鬧緋聞、花時間陪伴孩子、幽默風趣零距離等。