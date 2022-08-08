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柬埔寨工作詐騙案 1111人力銀行嚴審廠商職缺

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
近日常有詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到柬埔寨，當受害民眾被騙至當地之後便限制其人身自由強逼詐騙。圖／讀者提供
近日常有詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到柬埔寨，當受害民眾被騙至當地之後便限制其人身自由強逼詐騙。圖／讀者提供

近日針對柬埔寨工作詐騙案，1111人力銀行表示，該公司一直以來針對海外國家企業刊登職缺有一定程序的把關，要求必須出示當地廠商的合法登記文件等，由客服人員進行初步檢視文件內容，再由稽核人員進行第二道程序的審閱把關。

1111人力銀行表示，若是國內廠商刊登職缺，則需提供經濟部商業司登記合格證明，透過1111客服團隊，經由政府官方網站查詢，確認內容無誤後始得刊登，若有派駐國外工作的職缺，也會加強留意是否為高風險國家(阿拉伯聯合大公國及東南亞地區)，以保障求職者權益。

1111人力銀行副董事長劉美葵表示，求職詐騙手法不斷翻新，開啟1111求職APP就會立即跳出警語標示，提醒求職者謹慎小心。此外，1111亦主動稽查海外可疑職缺，或是經由民眾檢舉的異常職缺，一律採取先下架的處置方式，以確保求職環境安全無虞。

劉美葵提醒，嚮往海外工作的求職朋友，一定要掌握四大要點：工作內容含糊不清、工作條件要求過於寬鬆、求職者技能與職務不相符、與本身條件不對稱的高薪工作，以上極有可能隱藏求職陷阱，若求職者發現有異常狀況，歡迎撥打0800-09-1111免付費服務專線，將由專人即時回覆。

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