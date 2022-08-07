離岸風電國產化停滯 海事公會痛陳四弊端、監院也提糾正

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
國內船東投入近百億元配合政府推動離岸風電國產化，但進度停滯不前。圖／東方風能提供
國內船東投入近百億元配合政府推動離岸風電國產化，但進度停滯不前。圖／東方風能提供

政府推動離岸風電國產化政策，進度停滯不前，許多作法還獨厚外籍船，引發爭議。台中海事公會理事長陳宗邦直言，本國籍船面臨賦稅不公、碼頭基建不足、冬季閒置過長及人頭股東等問題，政府若不再面對解決，國產化政策不但會隨海風而逝，新台幣也將被外國人賺走。

針對先前監察院出具糾正調查報告，質疑經濟部離岸風場建置進度與國產化政策的成果，能源局日前連續兩天召開船舶諮詢平台會議，並特別邀請高雄、台中海事工會對本土能量提出說明。但與會業者紛紛搖頭表示，國產化道路還很崎嶇，除非政府願意面對諸如外資利用國籍人頭公司操作之類的棘手問題。

近三年來，因為離岸風電產業的興起，數十位台灣本土船東相繼呼應政府國產化政策，並投入近百億元於海事工程，粗估興建及購置的國籍輪超過70艘，是台灣在離岸風電本土化中最踴躍且成果最豐碩的領域，也證明國產化對帶動建立本土能量的重要性。

然而，本土化政策最為開發商詬病的，就是成本較高，所以開發商紛紛想方設法規避，希望從國外直接向外商簽約採購以增加獲利，人頭商也以此做為冠冕堂皇的理由。

但此次會議也點出了國籍輪高成本背後的原因，以及本土船東在經營上的內憂外患，包括國外眾多國家都提供掛國籍可減免稅賦的優惠，台灣對國籍輪卻無任何稅賦優惠，因此國籍輪單是稅賦成本就比外籍輪高了20%。

此外，國籍輪船東在面臨離岸風電開發的浪潮下雖積極投入，但不可避免仍須面對學習曲線的成本；且國內相關供應鏈尚未到位，碼頭港口基建不足，冬季閒置時間長等問題，都提高了國籍輪船東的經營成本與風險。

業界指出，政府應認清，唯有堅持落實本土化的保障政策，讓國內業者繼續積極培養團隊實力，才能伴隨離岸風電開發長期經營，打造出蔡總統所宣稱的台灣隊。

國產化的保障是建立台灣自有能量的關鍵推手，可惜上有政策下有對策，國外廠商為了規避國產化政策的規範，將船舶掛進台灣人頭公司下轉籍為台灣籍船舶，享有國產化優先使用權的保障，但實質上所有的金流皆轉向國外，僅留下微薄人頭仲介費。

長期投身海事工程的陳宗邦就直言，現離岸風電開發第三階段招標正如火如荼進行中，政府應該把人頭國籍輪嚴重影響第三階段評選計分公平性列入考量，否則將無法真正落實國產化。

陳宗邦表示，若無法成功建置台灣隊，一旦外商工程結束開船走人，除了賺走新台幣外，台灣的風電產業恐將沒有後續施工與長期運維的能量。

離岸風電 經濟部 監察院

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