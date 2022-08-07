新制勞工虧大！全球股災拖累 今年上半年每人賠2.3萬元

今年上半年全球股債市大動盪，台股亦大幅走跌，新制勞退基金截至今(2022)年6月底收益數擴大為負2,890億元，收益率負8.79%，以目前約有1,225萬勞工有效帳戶計算，平均每位勞工慘賠逾2.3萬元。

去(2021)年全球股市呈多頭走勢，新制勞退基金累計大賺2,836.8億元，平均每名勞工分紅2.3萬元，創新制勞退2005年7月開辦之後、16年來最高紀錄。但今年全球股市大幅走跌，致今年前5月，新制勞退基金已累虧1,506億元，平均每位勞工賠1.2萬元；今年6月底累虧更擴大至2,890億元，平均每位勞工虧損擴大至2.3萬元，半年之間勞工心情尤如洗三溫暖。

勞動部勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得收益並不一樣，並非將收益數直接按戶數均分。

簡單地說，如果市場走升，新制勞退基金大賺錢，勞工專戶累積的金額愈多，分紅也愈多；同理，而當新制勞退基金大賠錢，勞工專戶累積的金額愈多，分配到的虧損也愈多。

勞退新制基金於每年3月分配前一年度盈虧，換言之，勞退新制基金全年收益將於隔年3月分配給勞工。但勞工隔年3月並不能領出分配到收益，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出。