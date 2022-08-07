快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

高校退場悲歌？8年廢棄校舍如「鬼城」 地下室遭淹沒成小埤塘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最大地熱開發案 金山硫磺子坪最快2025年完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
位於新北市大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」，開發面積近2萬平方公尺，為全台最大地熱開發案。圖／新北經發局提供
位於新北市大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」，開發面積近2萬平方公尺，為全台最大地熱開發案。圖／新北經發局提供

位於新北市大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」，開發面積近2萬平方公尺，預計設置量達4MW以上，年發電量達2700萬度電，預計2025年完工。新北市長侯友宜今受訪說，金山、萬里是相對有條件開發地熱，其中金山硫磺子坪業者已核定1家業者，另外有6家正在申請其他案場。

除太陽光電、風力發電外，24小時穩定發電的地熱也是淨零碳排放的能源之一。侯友宜今日赴宜蘭參觀清水地熱發電廠、三星上將梨果園，他說台灣現階段面臨缺電危機，也是能源轉型的關鍵時刻，且新北跟宜蘭縣在地形上有個共同點，都有條件開發地熱，其中金山、萬里是相對有條件開發，而金山硫磺子坪地熱開發的業者已核定，還有六家業者在申請其他案場鑽井試挖。

經發局長何怡明表示，由經濟部能源局、財政部國有財產署與新北市府合作成立「金山硫磺子坪地熱示範區」，招商引進將捷集團旗下的結元能源開發股份有限公司，經實際驗證大屯山地熱蘊藏量，順利進入開發申請階段。

經發局補充，因地熱資源深埋在地底下，前期需調查探勘、產能測試後才能確定開發可行性及規模。為加速推動地熱發展，新北與中央成立「金山硫磺子坪地熱示範區」，開發面積近2萬平方公尺，預計地熱設置量達4MW以上，年發電量達2700萬度電，可供應6392戶4口家庭全年用電，預計2025年完工。

金山硫磺子坪地熱示範區招商引進將捷集團旗下的結元能源開發股份有限公司，現已進入開發申請階段。圖／新北經發局提供
金山硫磺子坪地熱示範區招商引進將捷集團旗下的結元能源開發股份有限公司，現已進入開發申請階段。圖／新北經發局提供

金山 地熱電廠 經濟部 財政部 侯友宜

延伸閱讀

赴宜蘭參訪是跨縣市輔選？ 侯友宜這麼說

「鎏金時尚夜」十三層遺址登場 侯友宜：時尚饗宴比擬國際

侯友宜同場活動談政績 林佳龍：自己會在基礎上突破

新北雲林同鄉會藍綠拚場 侯友宜與林佳龍行程巧妙避開

相關新聞

新制勞工虧大！全球股災拖累 今年上半年每人賠2.3萬元

今年上半年全球股債市大動盪，台股亦大幅走跌，新制勞退基金截至今(2022)年6月底收益數擴大為負2,890億元，收益率負...

加油要快 中油：明起汽、柴油各漲0.3元

台灣中油宣布，明（8）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每...

最新GDP成長預測12日出爐 學者：台灣保三有兩大變數

主計總處12日將公布最新全年經濟成長率預測，外界預期可能較5月底的3.91%再微幅下修。學者表示，台灣出口面臨的挑戰近期...

全台最大地熱開發案 金山硫磺子坪最快2025年完工

位於新北市大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」，開發面積近2萬平方公尺，預計設置量達4MW以上，年發電量達2700萬度電，...

疫後出國旅平險缺角 專家教你用醫療險補足 赴歐申根保險注意3件事

下半年旅遊潮有望大爆發，不少民眾已搶到機票，盼年底前如期出國，但是產、壽險紛紛將旅平險附加的「海外突發疾病險」下架；產險業者也正在研議，想將旅行業責任保險附加的「額外住宿與旅行費用」下架，換言之，未來不論是跟團或是自由行，保障都可能會「缺一角」。 保險專家說，現階段旅平險將附約限縮，雖然可用醫療險來補足，但也有諸多眉角細節要注意，且赴歐洲旅遊，也要先弄清楚申根保險有3大注意事項。

台海緊張加速外資匯出...專家估強勢美元近尾聲 籲掌握2換匯策略

美國強力升息持續，強勢美元使新台幣貶壓加重，加上近期美國眾議院議長裴洛西訪台，台海緊張局勢升溫，加速外資匯出，新台幣睽違2年多來再現3字頭價位。匯率專家分析，美元這波多頭已走到3分之2，預計美元將在年底觸頂，而新台幣匯價「3字頭」將成為新常態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。