全台最大地熱開發案 金山硫磺子坪最快2025年完工

位於新北市大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」，開發面積近2萬平方公尺，預計設置量達4MW以上，年發電量達2700萬度電，預計2025年完工。新北市長侯友宜今受訪說，金山、萬里是相對有條件開發地熱，其中金山硫磺子坪業者已核定1家業者，另外有6家正在申請其他案場。

除太陽光電、風力發電外，24小時穩定發電的地熱也是淨零碳排放的能源之一。侯友宜今日赴宜蘭參觀清水地熱發電廠、三星上將梨果園，他說台灣現階段面臨缺電危機，也是能源轉型的關鍵時刻，且新北跟宜蘭縣在地形上有個共同點，都有條件開發地熱，其中金山、萬里是相對有條件開發，而金山硫磺子坪地熱開發的業者已核定，還有六家業者在申請其他案場鑽井試挖。

經發局長何怡明表示，由經濟部能源局、財政部國有財產署與新北市府合作成立「金山硫磺子坪地熱示範區」，招商引進將捷集團旗下的結元能源開發股份有限公司，經實際驗證大屯山地熱蘊藏量，順利進入開發申請階段。