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王樂怡三度榮獲美國總統義工獎

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
國際領袖基金會創會會長董繼玲（左二）頒贈2022年度美國總統義工獎給王樂怡，右二為父親王伯元。 圖／王伯元提供
國際領袖基金會創會會長董繼玲（左二）頒贈2022年度美國總統義工獎給王樂怡，右二為父親王伯元。 圖／王伯元提供

亞洲眨眼CEO王樂怡（Laure Wang）在美國舊金山時間6日榮獲美國總統義工獎（Volunteer Service Award），此為繼2016年歐巴馬總統及2019年川普總統所頒發全美志工獎之後，王樂怡第三度榮獲美國總統獎。

國際領袖基金會創辦人傑龍及創會會長董繼玲親赴王樂怡府上頒獎，駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘祺琪處長親往致賀，全球玉山名譽理事長陳鈞亞、世界台商商會聯合總會24 屆總會長林貴香、矽谷美華科技商會名譽理事長賴積裕等30餘位嘉賓亦到埸慶賀。王樂怡的父親、台灣知名創投大老、中磊電子榮譽董事長王伯元也特別飛到美國，陪同女兒接受此項榮譽。

傑龍對王樂怡驚人的毅力以及服務人群的精神，表達由衷的感佩。他感謝王樂怡對美國社會的貢獻，並勉勵她持續奮鬥，活出人類的生命光輝。賴銘琪讚揚王樂怡身殘志堅，她以自身的故事告訴人們「活著就是勝利」，透過跨越自身逆境，激勵他人，扭轉人生。

對於第三度榮獲全美志工服務獎，王樂怡透過眨眼的方式表達感謝，她事先準備了獲獎感言，由父親王伯元代為發表。王樂怡表示，「過去的我透過追逐名利，定義自己的成功；現在的我希望透過自身的例子影響他人，我以能為他人帶來多少助益，來衡量自己存在的價值。」王樂怡並以自身經驗與觀察，以”Handicap Access : An Insider's Guide For Etiquette Towards People With Physical Disabilities（殘障人士相處指南：我的親身經驗）“為名出書，教人如何和殘障人士相處，並切合他們的需要，在全美殘障人士與家庭掀起討論熱潮。

曾被媒體封為「亞洲募資女王」的王樂怡，父親是創投界與科技界名人王伯元。在美國長大的王樂怡，為史丹佛大學經濟與國際關係系學士、哈佛商學院MBA。她和兩位哈佛同學一起創立的Asia Alternatives，是亞洲最大的Fund of Funs公司。她在創投界被形容為超越父親的成就，卻在39歲處於事業與人生巔峰、兩個兒子分別是四歲和四個月大時，突然腦幹中風，被診斷為閉鎖症候群患者，醫學術語是「失語四肢癱瘓（Mute Quadriplegia）」。自此全身癱瘓，雖擁有清晰的意識卻無法言語，全身上下只剩下眼皮能動。根據她的說法是「突然成為一個困在自己身體裡的囚犯」。

但王樂怡很快振作起來，透過驚人的意志力，她用眨眼的方式持續參與公司投資決策，制定小孩讀書計畫，以行動贏回人生。她已出版五本英文書，除了前述的”殘障人士相處指南”外，還著有”Reflections on A Changed Life（我那被改變的人生）” （中文版「眨眼CEO——亞洲私募基金傳奇女王」)、Rising Phoenix（飛躍的鳳凰）、Choppy Waters （波濤洶湧）、Life Lessons （人生課程）。憑著對生命的熱愛，王樂怡的人生傳奇，正在燦爛展開。

美國 舊金山 創投

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