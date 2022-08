王樂怡三度榮獲美國總統義工獎

亞洲眨眼CEO王樂怡(Laure Wang)在美國舊金山時間6日榮獲美國總統義工獎(Volunteer Service Award),此為繼2016年歐巴馬總統及2019年川普總統所頒發全美志工獎之後,王樂怡第三度榮獲美國總統獎。

國際領袖基金會創辦人傑龍及創會會長董繼玲親赴王樂怡府上頒獎,駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘祺琪處長親往致賀,全球玉山名譽理事長陳鈞亞、世界台商商會聯合總會24 屆總會長林貴香、矽谷美華科技商會名譽理事長賴積裕等30餘位嘉賓亦到埸慶賀。王樂怡的父親、台灣知名創投大老、中磊電子榮譽董事長王伯元也特別飛到美國,陪同女兒接受此項榮譽。

傑龍對王樂怡驚人的毅力以及服務人群的精神,表達由衷的感佩。他感謝王樂怡對美國社會的貢獻,並勉勵她持續奮鬥,活出人類的生命光輝。賴銘琪讚揚王樂怡身殘志堅,她以自身的故事告訴人們「活著就是勝利」,透過跨越自身逆境,激勵他人,扭轉人生。

對於第三度榮獲全美志工服務獎,王樂怡透過眨眼的方式表達感謝,她事先準備了獲獎感言,由父親王伯元代為發表。王樂怡表示,「過去的我透過追逐名利,定義自己的成功;現在的我希望透過自身的例子影響他人,我以能為他人帶來多少助益,來衡量自己存在的價值。」王樂怡並以自身經驗與觀察,以”Handicap Access : An Insider's Guide For Etiquette Towards People With Physical Disabilities(殘障人士相處指南:我的親身經驗)“為名出書,教人如何和殘障人士相處,並切合他們的需要,在全美殘障人士與家庭掀起討論熱潮。

曾被媒體封為「亞洲募資女王」的王樂怡,父親是創投界與科技界名人王伯元。在美國長大的王樂怡,為史丹佛大學經濟與國際關係系學士、哈佛商學院MBA。她和兩位哈佛同學一起創立的Asia Alternatives,是亞洲最大的Fund of Funs公司。她在創投界被形容為超越父親的成就,卻在39歲處於事業與人生巔峰、兩個兒子分別是四歲和四個月大時,突然腦幹中風,被診斷為閉鎖症候群患者,醫學術語是「失語四肢癱瘓(Mute Quadriplegia)」。自此全身癱瘓,雖擁有清晰的意識卻無法言語,全身上下只剩下眼皮能動。根據她的說法是「突然成為一個困在自己身體裡的囚犯」。

但王樂怡很快振作起來,透過驚人的意志力,她用眨眼的方式持續參與公司投資決策,制定小孩讀書計畫,以行動贏回人生。她已出版五本英文書,除了前述的”殘障人士相處指南”外,還著有”Reflections on A Changed Life(我那被改變的人生)” (中文版「眨眼CEO——亞洲私募基金傳奇女王」)、Rising Phoenix(飛躍的鳳凰)、Choppy Waters (波濤洶湧)、Life Lessons (人生課程)。憑著對生命的熱愛,王樂怡的人生傳奇,正在燦爛展開。