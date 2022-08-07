中油、台塑化明日調漲汽、柴油售價0.3元
台灣中油宣布，明（8）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.6元及4.9元。
台塑石化也宣布，受到美國及中國7月製造業經濟數據疲弱、利比亞原油產量回升，以及美伊重啟核協議談判等因素影響，促使本週國際油價大幅下跌，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，自8月8日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格每公升0.3元，柴油批售價格每公升0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言