加油要快 中油：明起汽、柴油各漲0.3元

台灣中油宣布，明（8）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.6元及4.9元。

台灣中油表示，本週受利比亞原油產量回升與美國7月製造業採購經理指數（PMI）轉弱等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.87美元，新台幣兌美元匯率貶值0.058元，國內油價依公式計算跌幅為5.04%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.9元及5.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.2元及4.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.6元及4.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.3元。