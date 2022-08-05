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能源局釋出區塊開發行政規則草案 未見CPPA天花板

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部今（5）日針對離岸風電第三階段區塊開發第一期召開離岸風力發電區塊開發行政契約草案，其中新增違約事項明訂處罰機制，要求違約業者將違約期間內生產之二成電能，以較低的競比價格躉售予台電，且須再繳納懲罰性違約金。

本次公布行政契約草案是針對區塊開發第一期，也就是2026年至2027年完工併聯風場。經濟部能源局說明，行政契約規範離岸風電主要義務，如一定期限內要取得電業籌設許可、電業施工許可，並依離岸風力發電區塊開發容量分配通知書所載之年度，完工併聯發電。

據公布行契約草案，風電開發商應據《電業法》、電業登記規則，於契約簽訂起兩年內取得電業籌設許可，獲配容量完工併聯年度年前兩年內取得電業工作許可證，並依照分配通知書所載之完工併聯年度完成併聯；國產化方面也要求風電開發商確實履約。

能源局補充，基於離岸風電第二階段經驗，也在這次行政契約納入處罰機制，除了將依據契約規範請求懲罰性違約金，此次也在行政契約新增於「違約第7個月起至實際完工併聯日」或「經濟部認定改善完成之日止」違約期間，自風場實際完工併聯之日起算，獲選業者至少須將違約期間內生產之20%電能，以較低的競比價格躉售予台電。

另外，國內綠電市場呈現寡頭，許多離岸風場早早就被「護國神山」台積電一掃而空，中小企業苦於「無綠電可買」。經濟部次長曾文生今年5月曾提出，將會針對離岸風場的企業再生能源購售電合約（CPPA）設置天花板，要求一定比率綠電釋出給零售市場。

然而，此次行政契約草案並無看到CPPA天花板。對此，能源局表示，經過思考過後，決定不在區塊開發第一期，而可能會在後續開發期再納入。

離岸風電 經濟部 綠電

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