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經濟部今召開離岸風電區塊開發行政契約說明會

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部於今(5)日針對離岸風電區塊開發第1期(2026年至2027年完工併聯)召開離岸風力發電區塊開發契約書(草案)說明會，與會人員主要針對股權界定與移轉、查核作法及違約責任等均表達意見，經濟部將參考相關意見修正契約內容後，儘速辦理公告作業。

經濟部說明，為符合我國業者綠電需求，行政契約主要規範主要義務，如一定期限內要取得電業籌設許可、電業施工許可，並依離岸風力發電區塊開發容量分配通知書所載的年度，完工併聯發電。

另基於第二階段推動經驗，本次也將完工併網時程與產業關聯承諾的違約事項明訂處罰機制，倘有違約情事，除將於「違約第7個月起至實際完工併聯日」或「經濟部認定改善完成之日止」的違約期間，自風場實際完工併聯日起算，獲選業者至少須將違約期間內生產的20%電能，以競比價格躉售予台電外，並將依據契約規範請求懲罰性違約金，以強力規範獲選業者務必如期如質建置風場並履行產業關聯承諾。

經濟部表示，為扶植國內產業，獲選業者應確實履行經濟部作成審查意見的產業關聯執行方案，同時明訂查核機制，以兼顧併網期程與我國產業發展。而與會業者針對股權界定與移轉、查核作法及其他細節等均表達意見，經濟部均將納入契約參考，不過經濟部仍須秉持主管機關向國人負責，嚴格管理離岸風場開發，維護國家權益。

經濟部 風力發電 離岸風電

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