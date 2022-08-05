浮動風場示範規則出爐 總裝置容量100MW、拚2026年併網

經濟部能源局今（5）日召開離岸風電浮動式風場示範規劃說明會議，公布「浮動式風場示範規劃」，總裝置容量 100 MW（百萬瓦）為原則，單一申請案裝置容量以不超過50 MW為原則，力拚2026年併網。

經濟部表示，為了配合2050年淨零碳排政策，以支持國內綠電需求、永續發展為方向，規劃浮動式風場示範計畫。

能源局強調，歐洲的英國、葡萄牙、挪威、法國及亞洲的中國與日本，都已具實際裝設案例，台灣亦將投入浮動式示範風場之開發驗證，就法規、技術、基礎建設等面向，提早佈局我國浮動式離岸風電發展。

能源局拋出初步規劃構想，風場由申請人自選場址區位規劃，須位於低潮線以外海域，總裝置容量 100 MW為原則，單一申請案裝置容量以不超過 50 MW為原則。當然也不得重疊海域範圍敏感區域，更須經環評專案小組初審會議建議通過。

能源局補充，示範計畫規劃於今年第四季公告，給廠商約一年備標期，並在2023年選定示範計畫業者，獲選業者須於2026年完工併聯。

經濟部重申，為擴大離岸風電設置量，朝向大水深海域與遠離岸已是未來主流，免打樁且對環境較為友善之浮動式新技術為國際發展趨勢，針對各界代表針對示範規劃構想的建議，諸如裝置容量彈性調整、產業關聯納入考量、港埠基礎設施規劃等意見，均將列入政策規劃參考。