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貿協帶領10家業者 參加美國最大工具機展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
2018年芝加哥工具機展（IMTS）台灣館。貿協提供
2018年芝加哥工具機展（IMTS）台灣館。貿協提供

受疫情影響，全球第二大工具機展「芝加哥工具機展 (IMTS)」在睽違四年後，將於9月12日至17日在芝加哥市麥考密克展覽館舉行。外貿協會率錩鋼、祥開、晶傑、丸榮、蒂特、漢鼎、友匯、準力、欣隆及瑞星共10家業者參加，搶攻製造業回流商機。

與貿協共同執行經濟部國際貿易局「智慧機械海外推廣計畫」的精密機械研究發展中心，將於展覽期間舉辦榮田、福裕、銓寶、東台、友嘉等五家業者產品發表會。

同時將藉由MMS Blog Page Banner、MMS E-NEWS電子報、MMS雜誌、官方展覽刊物、社群貼文、公車車體廣告等方式，以台灣智慧機械整體形象，共同為此次參展的台灣業者進行聯合行銷。

依據海關進出口統計，2021年我國工具機出口為27.83億美元，較前年成長29.1%，其中美國為我第二大出口市場，2021年出口額為3.23億美元，較前年成長46.2%。

今年IMTS預計將有1,272家廠商參展，參展面積達130萬平方英尺，是全球金屬加工設備及相關零配件等供應商進入美洲地區的首選平台，每屆均吸引超過10萬名全球專業買主進場參觀洽商，是業者拓展北美市場的首選。

「智慧機械海外推廣計畫」為經濟部國際貿易局協助我國智慧機械業者拓銷國際市場能力的重點工作之一，以數位行銷及商機鏈結為核心，提升我國智慧機械產業在國際的能見度，進而帶動實際出口產值。

該計畫也將運用IMTS如此重要的平台，以台灣智慧機械整體形象，為參展的台灣業者擴大宣傳。

智慧機械 工具機 經濟部

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