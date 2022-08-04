雲豹能源擴大徵才 將增逾40%員工

雲豹能源(6869)擴大再生能源整合服務事業版圖，決定因應營運能量持續成長，決定擴大徵才，預計擴編增加超過40%員工，預定將員工數由今年初的180人，到明年底增至260人。

雲豹能源，此次招募人選，包括太陽光電系統設計工程師、採購資深專員、專案管理、法務人員、財會人員、股務專員等多種職缺，吸引有志青年加入綠領新貴行列。

雲豹能源表示，因應擴大徵才，今年首度參加1111人力銀行主辦的幸福企業票選活動，盼吸引更多對於綠能產業有興趣的求職者，一起加入雲豹大家庭。此外，團隊更突破傳統徵才宣傳模式，特別規劃「等你來豹到」徵才三部曲系列影片，主題分別為「面試篇」、「案場篇」以及「專家篇」。

面試篇部分，集結雲豹能源各部門員工首次擔綱演出，影片以趣味的狀況劇方式，分享求職者到綠能公司面試需要注意的細節；案場篇則由雲豹能源總經理趙書閔，親自帶領工程部同仁到雲林案場，並介紹再生能源工作環境並非全待在辦公室，案場營運工作需要在外奔波以及擅長地方溝通，挑戰性十足；至於專家篇則邀請到1111人力銀行發言人黃若薇，以人力銀行專家角度探討再生能源生態，並教導求職者進入綠能業需要具備什麼條件或技能。

雲豹能源總經理趙書閔說：「正當全球加速往淨零轉型的目標前進，綠領人才是未來炙手可熱的職場新貴。我們公司成員組成相對年輕，大家都樂於在新的思維中面對各項挑戰，彼此合作、互相尊重，營造出友善共同成長的環境。而今年是我們人力需求快速成長的一年，希望透過這次大舉徵才，培養更多台灣在地綠領人才！」

雲豹能源希望透過此系列求職話題影片，激起更多台灣青年對永續產業的興趣，同時也將提供舒適且自由度高的工作環境及員工訓練制度，培育綠領人才即戰力，有效提升台灣綠能業在國際上的能見度。