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電子業砸銀彈留才 去年人均用人費173萬元、年增24.5%

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
上市櫃公司個體財報用人費。 圖／主計總處提供
上市櫃公司個體財報用人費。 圖／主計總處提供

主計總處今（4）日發布國情統計指出，2021年我國上市櫃公司人均用人費年增16.1%，其中又以電子零組件製造業因市況熱絡，為提高員工留任意願與人才招募競爭力，用人費達6,629億元，占41.5%，人均用人費173萬元，較2020年大增24.5%。

除了電子零組件製造業表現亮眼外，電腦、電子及光學製品製造業在全球供應鏈重組下，去年廠商持續擴增國內產能，用人費則突破2,000億元，占12.6%，也讓人均用人費提高至141萬元，增3.7%。化學材料製造業則隨全球經濟復甦，國際原油價格大漲，化學品出口回升，人均用人費相應升至136萬元，增16.2%。

服務業方面，主計總處指出，運輸及倉儲業因國內生產及外貿表現亮眼，推升海、空運貨運需求，加以國際運價大幅上揚，帶動整體運輸及倉儲業營收，2021年人均用人費達169萬，增28%。

金融業則受惠於證券市場交易熱絡，人均用人費增至157萬元，增11.3%。出版、影音製作、傳播及資通訊服務業雖受電信市場競爭激烈以及免費通訊軟體取代傳統通信等影響，人均用人費仍增1.5%。批發及零售業在基本工資連續調高帶動下，人均用人費增至94萬元，增4.4%。

根據主計總處統計，近年我國上市櫃公司用人費持續增加，2021年達1.6兆元其中薪資約占86.7%，較2020年增加17.2%，較2016年的1.16兆元，增37.4%，近五年平均年增6.6%。

員工人數則由2016年的110萬人增至2021年的116萬人，平均年增1.1%，人均用人費逐年成長，2021年提高至137萬元，較2020年增16.1%，近五年平均年增5.5%。

2021年上市櫃各業人均用人費用。 圖／主計總處提供
2021年上市櫃各業人均用人費用。 圖／主計總處提供

製造業 電子零組件

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