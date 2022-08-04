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臺銀開辦職場托育 ESG更上一層樓

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

臺灣銀行為響應蔡總統及行政院營造溫馨友善職場育兒環境的國家政策，8月1日起陸續於台北、高雄、桃園、台南等地設置4所職場互助教保服務中心，提供230個員工及社區家庭，2至6歲幼兒托育服務。不僅落實以人為本的經營理念，並率先營造銀行職場友善育兒環境，鼓勵年輕人勇於生育，實踐員工照護及社區關懷，讓ESG更上一層樓。

臺灣銀行8月1日舉辦台北市「桃源大樓職場互助教保服務中心」揭牌儀式，呂桔誠董事長表示，除了台北市桃源大樓教保中心開幕外，同時高雄市鳳山分行也正式開園入學，桃園分行及安南分行也要陸續開班，共計收托230名幼兒。同仁們可以放心自在的將小朋友帶到教保中心，專心的工作，這裡除了有好的老師及環境，孩子們也彼此學習，如同兄弟姊妹一家人，在這裡快樂的成長。財政部人事處游梅子處長亦表示，臺灣銀行響應政府政策不遺餘力，在財政部所屬事業機構中，率先拿到教保服務中心設立許可。

臺灣銀行桃源大樓職場互助教保服務中心內部陳設以幼兒實際需求為發想，營造舒適溫馨的氛圍。透過饒富趣味的攀岩體驗區，可增益體耐力及平衡協調性，蘊育觀察專注與邏輯思考能力，型塑幼兒有勇氣面對困難挑戰的正向自信人格。

臺灣銀行表示設置平價收費及優質教學的托育中心，有助於打造優質幸福職場，讓員工能安心工作，孩子們開心上學。建立員工歸屬感與凝聚力，也提升國人養兒育女的意願。

職場 臺灣銀行

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