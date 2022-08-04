快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

雲豹能源招兵買馬 今年徵才幅度達四成

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導

太陽能系統廠雲豹能源(6869)擴大再生能源整合服務事業版圖，因應營運能量持續成長，加上適逢七、八月求職高峰期，雲豹能源搶搭徵才列車，預計擴編增加超過40%員工，其中包括了太陽光電系統設計工程師、採購資深專員、專案管理、法務人員、財會人員、股務專員等多種職缺，吸引有志青年加入綠領新貴行列。

因應擴大徵才，雲豹能源今年首度參加1111人力銀行主辦的幸福企業票選活動，盼吸引更多對於綠能產業有興趣的求職者，一起加入雲豹大家庭。此外，團隊更突破傳統徵才宣傳模式，特別規劃「等你來豹到」徵才三部曲系列影片，主題分別為「面試篇」、「案場篇」以及「專家篇」。

面試篇部分，集結雲豹能源各部門員工首次擔綱演出，影片以趣味的狀況劇方式，分享求職者到綠能公司面試需要注意的細節；案場篇則由雲豹能源總經理趙書閔，親自帶領工程部同仁到雲林案場，並介紹再生能源工作環境並非全待在辦公室，案場營運工作需要在外奔波以及擅長地方溝通，挑戰性十足；至於專家篇則邀請到1111人力銀行發言人黃若薇，以人力銀行專家角度探討再生能源生態，並教導求職者進入綠能業需要具備什麼條件或技能。

總經理趙書閔指出，正當全球加速往淨零轉型的目標前進，綠領人才是未來炙手可熱的職場新貴。我們公司成員組成相對年輕，大家都樂於在新的思維中面對各項挑戰，彼此合作、互相尊重，營造出友善共同成長的環境。而今年是我們人力需求快速成長的一年，希望透過這次大舉徵才，培養更多台灣在地綠領人才！

雲豹能源希望透過此系列求職話題影片，激起更多台灣青年對永續產業的興趣，同時也將提供舒適且自由度高的工作環境及員工訓練制度，培育綠領人才即戰力，有效提升台灣綠能業在國際上的能見度。

求職 徵才 綠能

延伸閱讀

柬埔寨詐騙頻傳！男星曝「詭經歷」：差點被騙去深圳

大陸可再生能源發電 穩步擴大

險被騙去柬埔寨！他曝面試詭異 網提醒新手法：以為正常公司

人資滿意履歷約面試 他卻秒回「不符合貴公司要求」原因曝光

相關新聞

缺工有解！勞動部：印尼移工「零付費」排除台灣 將重開放

受印尼政府暫停驗證新聘看護工來台影響，國內看護工嚴重缺工，仲介漫天喊價亂象頻傳。勞動部今表示將嚴查仲介收費亂喊價，勞動部...

頂新油品事件和解 頂新要賠統一1.7億元

統一（1216）今（4）日公告，受到頂新公司油品事件波及，導致部份產品需進行預防性下架，造成商譽及業務之重大損害，已經與...

頻率增加！台電3日外網遭資安攻擊逾490萬次 超過前兩月總量

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊，關鍵基礎設施也未倖免。台電今天證實，2日...

抗通膨優先 法盛：美國聯準會九月會再升息3碼

在美國聯準會（Fed）的公開市場操作委員會（FOMC）下次召開會議前，將有兩次的消費者物價（CPI）與就業數據要公布。法...

亞洲債市短期波動難免 富達：中長線潛在回報可期

今年以來俄烏戰事和疫情防範措施導致不少產業供應鏈中斷，同期間大宗商品價格持續高漲，推升全球通膨，美國最近通膨更創逾40年...

裴洛西訪台 美國商會：樂見來自華府的新經貿倡議

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團昨日傍晚結束旋風式訪問，對此，台灣美國商會表示，樂見來自華府的新經貿倡議，且在疫情逐漸和緩之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。