旅館業旺季喊缺工 勞動部：月薪3萬元以上優先專案媒合

因疫情趨緩及國內旅遊復甦，旅館業更形人力吃緊，勞動部勞動力發展署為積極協助人力補實，對於有人力短缺的業者，持續提供求才服務外；此外，業者提供職缺其經常性薪資在3萬元以上職缺，將優先進行專案媒合。

勞動部表示，對於旅館業大喊缺工，勞動部勞動力發展署日前已與交通部觀光局、相關旅館公會代表及部分飯店業者開會研商人力補實作法，達成上述共識。

勞動力發展署表示，針對各產業缺工需求，已訂定「產業缺工專案推動方案」，對於外界反映特定行業缺工，主動聯繫目的事業主管機關或事業單位確認並掌握具體人力需求資訊，據以展開客製化求才服務。經逐一聯繫交通部觀光局所提供428家旅館業者名單確認需求並提供媒合服務，截至7月13日，業者已補實524名人力，為再強化媒合效益，發展署進一步提出「旅館業人力補實標竿案例」的專案媒合作法。

勞動力發展署表示，現階段以可提供每月經常性薪資3萬元以上職缺的業者，作為專案媒合服務對象，由發展署所屬各分署到工作場合實際了解職缺的內容與工作能力要求，以精準推介，並協調業者調整人力需求之必要項目(例如薪資、工作安排)，積極辦理單一或聯合徵才活動，過程中則加強運用就業促進工具或職業訓練資源，鼓勵雇主僱用與培育人才，促進求職者就業，建立勞資雙贏的人力補實標竿案例。

發展署強調，職缺經常性薪資未達3萬元的業者，仍會持續提供一般求才服務。後續也可再視交通部觀光局所掌握旅宿業相關職務的合理薪資，再斟酌調整專案服務的對象範圍，也協調觀光局按月彙整旅館業者之人力需求職缺資訊，提供發展署協助業者補實人力。