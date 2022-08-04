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企業提供64歲屆退勞工職訓再就業 最高可補助50萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應高齡社會來臨，為支持中高齡及高齡勞工穩定就業或於退休後再就業，勞動部勞動力發展署自2021年起推動辦理「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」兩項計畫，透過提高補助至70％之訓練費用，鼓勵雇主指派所僱用中高齡及高齡勞工參加外部進修訓練，以強化中高齡及高齡勞工工作技能。

我國自2018年已邁入高齡社會，國發會更推估將於2025年邁入超高齡社會，近年來伴隨高齡化與少子化趨勢影響，未來將面臨勞動力供給不足問題。為使人力資源有效運用，勞動部推動上述計畫，鼓勵雇主派訓中高齡及高齡勞工，強化其工工作技能，以促使中高齡及高齡勞工能穩定就業及退休後再就業。

勞動部勞動力發展署為支持45歲以上的中高齡及高齡勞工穩定就業，推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，透過補助70％訓練費用，鼓勵雇主依其營運發展與穩定留任需要指派中高齡及高齡勞工參訓，以強化中高齡及高齡勞工專業技術能力，補助總額每一雇主每年最高以30萬元為限。

至於「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」則是強化即將屆退之64歲勞工工作技能，以支持其退休後再就業，雇主只要指派年滿64歲員工參加退休後再就業準備之職業訓練，補助70％訓練費用，補助總額與「中高齡者退休後再就業準備協助措施」補助計畫提供之其他協助措施(職涯發展、就業諮詢、創業諮詢)，合計每年每一雇主最高補助50萬元。

今（2022）年度各分署持續公告受理雇主申請二計畫，請有意申請計畫的雇主，可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」申請。另2023年度二計畫受理期間將於2022年12月1日開始，有訓練需求或想進一步了解計畫相關規定的雇主，歡迎到計畫網站(https://onjobtraining.wda.gov.tw/)查詢更多訊息。

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