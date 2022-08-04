裴洛西訪台 美國商會：樂見來自華府的新經貿倡議

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團昨日傍晚結束旋風式訪問，對此，台灣美國商會表示，樂見來自華府的新經貿倡議，且在疫情逐漸和緩之際，商會樂意與更多來訪代表團互動，並就幾項深化台美經貿合作的倡議提供建言。

台灣美國商會執行長魏立安表示，台灣美國商會能夠為公私協力夥伴關係做出貢獻，例如由美國與台灣去年12月簽訂的科技貿易暨投資合作架構(TTIC)，以及今年啟動的台美21世紀貿易倡議。

台灣美國商會表示，相信持續深化穩固的台美經貿關係仍將是未來發展的最佳途徑，特別是在幾個重要面向上，如公共衛生、半導體、數位、供應鏈韌性、永續能源的發展以及人才培養，台灣與美國都已經準備好面對21世紀的新挑戰與新機會。

台灣美國商會並指出，近期與美方貿易領袖的互動中，台灣美國商會持續呼籲更積極的議程，透過各式公私部門的倡議來加速經濟合作，以期最終促成雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）。

台灣美國商會指出，商會係由540家跨國企業所組成的無黨派非營利組織，對於來自美國政府與國會官員對台灣的支持與關注表示感謝。在美國官方訪問具重要的象徵意義之際，美國商會71年的歷史也展現了在和平的營商環境裡開展經貿活動對於地區性與全球的繁榮與創新至關重要。